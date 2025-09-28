https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044857678.html

В Молдавии стартовали парламентские выборы

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии на фоне беспрецедентного давления на оппозицию стартовали парламентские выборы.Они проходят по пропорциональной системе. Избирательные участки будут работать с 07:00 до 21:00 мск.В стране открылись более 2,2 тысячи пунктов голосования, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы: "Сердце Молдовы" безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Борьба с оппозицией в МолдавииВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

Голосование граждан Молдавии в Москве на парламентских выборах Граждане Молдавии начали голосовать в Москве на парламентских выборах на двух единственных в России участках, в посольстве и в консульском отделе. Количество избирательных участков в РФ и Приднестровье было сокращено Кишиневом, чтобы граждане Молдавии не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличено в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры. 2025-09-28T07:05 true PT0M26S

Граждане Молдавии поют "Катюшу" около избирательных участков на парламентских выборах Граждане Молдавии, пришедшие в Москве голосовать на парламентских выборах, согреваются в пасмурную погоду песнями, в т.ч. исполняют «Катюшу» и «Смуглянку». 2025-09-28T07:05 true PT0M20S

Тарлев о запрете на въезд в страну для иностранных наблюдателей в день выборов Один из лидеров оппозиционного Патриотического блока, глава партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев подверг критике запрет на въезд в страну для иностранных журналистов и наблюдателей в день выборов. «Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными», - заявил Тарлев РИА Новости. Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах. 2025-09-28T07:05 true PT1M00S

