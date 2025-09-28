https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044856554.html

Эксперт раскритиковал избирательную кампанию в Молдавии

Эксперт раскритиковал избирательную кампанию в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Эксперт раскритиковал избирательную кампанию в Молдавии

Избирательная кампания в Молдавии была беспрецедентно грязной, и не исключено, что после выборов оппозиционных политиков ожидают сюрпризы в виде аннулирования... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в Молдавии была беспрецедентно грязной, и не исключено, что после выборов оппозиционных политиков ожидают сюрпризы в виде аннулирования мандатов в том случае, если Кишинев не устроит результат голосования, заявил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов. "Безусловно, для Молдавии это беспрецедентно грязная кампания. …Партия власти пошла на откровенный беспредел ради сохранения власти, причем под открытым патронажем внешних сил. При этом никто не скрывал, что за этим проектом сохранение власти за PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) любой ценой стоят ряд европейских лидеров, европейских структур", - сказал Мартынов. Визиты иностранных лидеров в Молдавию, которые открыто высказывались в поддержку правящей партии, он назвал прямым вмешательством во внутренние дела страны, невозможным для суверенного государства. Не менее грязным приемом эксперт назвал и то, что на Россию, где проживает около полумиллиона граждан Молдавии, было выдано 10 тысяч бюллетеней для голосования на двух участках в Москве, а на европейские страны их был выдано в разы больше, хотя молдаван там живет меньше. "Правительство Майи Санду продемонстрировало себя в рамках этой избирательной кампании как прокси-правительство от группы европейских стран", - добавил эксперт. Также Мартынов не исключил, что власти страны могут просто не верифицировать результаты оппозиционных политиков: то, что они выиграют выборы, не будет означать получение ими мандатов. "В молдавском избирательном законодательстве есть такая лакуна, связанная с тем, что там не зафиксировано точное количество депутатов парламента. Если по какой-то причине не подтверждается мандат, то он не передается дальше. В этой ситуации определенное количество мандатов власти могут просто не подтвердить и изменить баланс голосов в парламенте в свою сторону - такие поствыборные технологии", - резюмировал эксперт. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

