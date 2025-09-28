В США обрушились на Санду перед выборами в Молдавии
WP: президент Санду подрывает доверие граждан Молдавии к власти
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Последние решения президента Молдавии Майи Санду о преследовании лиц, якобы подозреваемых в работе на Россию, рискуют подорвать доверие к официальной власти, пишет американская газета The Washington Post в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в республике 28 сентября.
"Преследование лиц, замешанных в массовом взяточничестве, или религиозных деятелей, подозреваемых в работе на Россию, рискует оттолкнуть те слои населения, которые и без того не доверяют центральному правительству", — говорится в материале.
Как отмечает издание, противостояние с Россией приводит к борьбе правительства Санду с оппозицией, которая обращает внимание на проблемы со свободой слова в Молдавии и приговора главе Гагаузии Евгении Гуцул.
Борьба с оппозицией в Молдавии
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.
Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Кроме того, Кишинев хочет запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов.
В июле ЦИК республики отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Центральная избирательная комиссия в пятницу вечером исключила из предвыборной гонки оппозиционные партии "Великая Молдова" и "Сердце Молдовы".
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Moldova и другие — всего заблокировано более сотни каналов.