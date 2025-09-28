https://ria.ru/20250928/moldavija-2044990306.html

В Молдавии задержали трех человек по делу о подготовке протестов

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Три человека задержаны в Молдавии после обысков по делу о якобы подготовке беспорядков и дестабилизации ситуации после парламентских выборов, сообщила пресс-служба полиции республики. Ранее экс-президент, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон анонсировал, что 29 сентября перед зданием парламента проведут акцию, чтобы выступить против фальсификации выборов или отпраздновать возможную победу оппозиции. Полиция Молдавии в воскресенье вечером заявила в социальных сетях, что обладает информацией о подготовке беспорядков и попыток дестабилизации на запланированных протестах, поэтому организаторов этих акций призвали к ответственности. Сам Додон заявил РИА Новости, что власти пытаются запугать граждан перед протестами, чтобы люди побоялись участвовать в мирных акциях. Он подчеркнул, что его сторонники всегда протестуют мирно. "Сотрудники Национального инспектората расследований и бригады полиции специального назначения Fulger совместно со Службой информации и безопасности и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам в настоящее время проводят мероприятия в рамках уголовного дела по факту подготовки массовых беспорядков и дестабилизации обстановки сразу после окончания голосования и во время завтрашней акции протеста в столице. Были задержаны три человека", - говорится в сообщении полиции, опубликованном в Telegram-канале. По данным следствия, двое задержанных являются братьями. Также в полиции утверждают, что они, "предположительно, являются сотрудниками правоохранительных органов левобережья Днестра и ответственными за координацию, мониторинг и материально-техническое обеспечение групп". При обыске у задержанных обнаружили пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества, которые предназначались для создания паники среди толпы и создания хаоса. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 22 конкурента - 14 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

