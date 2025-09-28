Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели сообщили о 624 подтвержденных инцидентах на выборах в Молдавии
20:26 28.09.2025 (обновлено: 20:39 28.09.2025)
Наблюдатели сообщили о 624 подтвержденных инцидентах на выборах в Молдавии
В Молдавии на парламентских выборах выявили 624 инцидента, сообщила общественная правозащитная организация Promo-Lex в отчете. РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии на парламентских выборах выявили 624 инцидента, сообщила общественная правозащитная организация Promo-Lex в отчете."Миссия по наблюдению за выборами Ассоциации Promo-LEX представила в воскресенье, 28 сентября 2025 года, предварительные выводы о проведении парламентских выборов, сообщив о 624 подтвержденных инцидентах по состоянию на 19:30. Только в период с 14:30 до 19:30 зафиксировано 314 инцидентов, наиболее частые из которых были связаны с нарушением тайны голосования и организованной перевозкой избирателей", — говорится в материале.Ассоциация Promo-LEX является одним из наблюдателей на парламентских выборах в республике. Там работают 42 долгосрочных и 900 краткосрочных наблюдателей. Выборы в МолдавииПарламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примут участие треть включенных в списки избирателей.
Ассоциация Promo-LEX является одним из наблюдателей на парламентских выборах в республике. Там работают 42 долгосрочных и 900 краткосрочных наблюдателей.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.
