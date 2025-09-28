Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали сообщения о минировании избирательных участков
18:36 28.09.2025
В Молдавии прокомментировали сообщения о минировании избирательных участков
В Молдавии прокомментировали сообщения о минировании избирательных участков
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оповещения о минировании избирательных участков и бездоказательные утверждения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии выглядят как заранее заготовленные властями республики оправдания собственного провала в организации голосования, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. Утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. ЦИК Молдавии перенес пять избирательных участков, которые были предназначены для голосования избирателей из Приднестровья. В частности, из Варницы два участка перемещается в Новые Анены, участок из Хаджимуса - в Каушаны, из сел Дороцкое и Кочиеры - в Кишинев. "Парламентские выборы в Молдове проходят в атмосфере хаоса и откровенной агонии власти. И всё это сопровождается истерикой про "российское вмешательство". Власть пугает людей рассказами о якобы бомбах на участках, но доверия к этим структурам давно нет. Более того, заявления МИД Молдовы, "оповещения о бомбах" и "вмешательстве России" выглядят больше как заранее заготовленные оправдания собственного провала в организации выборов", - сказала Караман. По ее словам, вместо того, чтобы обеспечить людям честное голосование, власти сознательно ставят им палки в колеса. "Резкое сокращение числа участков для жителей Приднестровья - это прямое ограничение права голоса. На мосту Рыбница - Резина власть фактически устроила блокаду: люди часами стоят в очередях, и всё это - лишь для того, чтобы сломить волю граждан. В Гагаузии регистрируются сбои в программе, и это тоже не случайность, а элементарное давление на избирателей", - подчеркнула депутат. Ранее гагаузское издание Gagauznews писало, что избиратели автономии сообщают о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Оповещения о минировании избирательных участков и бездоказательные утверждения о якобы вмешательстве России в парламентские выборы в Молдавии выглядят как заранее заготовленные властями республики оправдания собственного провала в организации голосования, заявила РИА Новости депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Диана Караман.
В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. Утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. ЦИК Молдавии перенес пять избирательных участков, которые были предназначены для голосования избирателей из Приднестровья. В частности, из Варницы два участка перемещается в Новые Анены, участок из Хаджимуса - в Каушаны, из сел Дороцкое и Кочиеры - в Кишинев.
"Парламентские выборы в Молдове проходят в атмосфере хаоса и откровенной агонии власти. И всё это сопровождается истерикой про "российское вмешательство". Власть пугает людей рассказами о якобы бомбах на участках, но доверия к этим структурам давно нет. Более того, заявления МИД Молдовы, "оповещения о бомбах" и "вмешательстве России" выглядят больше как заранее заготовленные оправдания собственного провала в организации выборов", - сказала Караман.
По ее словам, вместо того, чтобы обеспечить людям честное голосование, власти сознательно ставят им палки в колеса.
"Резкое сокращение числа участков для жителей Приднестровья - это прямое ограничение права голоса. На мосту Рыбница - Резина власть фактически устроила блокаду: люди часами стоят в очередях, и всё это - лишь для того, чтобы сломить волю граждан. В Гагаузии регистрируются сбои в программе, и это тоже не случайность, а элементарное давление на избирателей", - подчеркнула депутат.
Ранее гагаузское издание Gagauznews писало, что избиратели автономии сообщают о массовых технических проблемах на ряде избирательных участков.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с обращением к народу, в котором бездоказательно заявила о том, что Россия якобы тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей. По ее словам, если Россия получит контроль над Молдавией, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а республика превратится в военный плацдарм. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Санду о том, что РФ якобы может использовать Молдавию для "нападения на Одесскую область", заявив в беседе с РИА Новости, что это паранойя.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
