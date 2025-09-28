Молдавскому оппозиционеру не позволили считать избирателей на участке в ФРГ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Оппозиционному молдавскому политику из блока "Альтернатива" запретили вести подсчет избирателей на участке в Германии для голосования на парламентских выборах в Молдавии, передает агентство Sputnik Молдова.
"На участке в Германии представителю оппозиции запрещают считать число избирателей, пришедших на выборы. Речь о представителе блока "Альтернатива". На него составили протокол за параллельный подсчет избирателей", - передает агентство.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.