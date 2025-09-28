https://ria.ru/20250928/moldavija-2044956727.html

Полиция Молдавии проверит сообщения о минировании участков в ПМР

Полиция Молдавии проверит сообщения о минировании участков в ПМР

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Неизвестные сообщили о возможном минировании двух избирательных участков, открытых для жителей Приднестровья, а также одного из моста через Днестр, сообщила представитель пресс-службы полиции Молдавии Диана Фетко. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Неизвестные сообщили о бомбе на мосту Санатеука - Рыбница, которым пользуются граждане с левого берега Днестра, чтобы проголосовать. У нас одновременно несколько подобных случаев, в том числе там. Оперативные группы работают на местах в соответствии с протоколами", - заявила Фетко журналистам. Она подтвердила, что звонки с сообщениями о минировании поступило и для нескольких избирательных участков, где голосуют жители Приднестровья. Телеканал "Первый в Молдове" уточняет, что речь идет об избирательных участках, открытых в городах Резина и Каушаны. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов 28 сентября для жителей Приднестровья запланированы к открытию 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. В Тирасполе считают это нарушением прав избирателей. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина. Источник в делегации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно инициировал выезд на место военных наблюдателей из числа миротворцев, на что представители Кишинева ответили, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, а необходимости в выезде военных наблюдателей на данное место нет. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

