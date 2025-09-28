https://ria.ru/20250928/moldavija-2044950615.html

Избиратели стоят в очереди у посольства Молдавии в ФРГ

Очередь из нескольких десятков человек выстроилась у посольства Молдавии в ФРГ в день парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

гагаузия

россия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

парламентские выборы в молдавии

БЕРЛИН, 28 сен - РИА Новости. Очередь из нескольких десятков человек выстроилась у посольства Молдавии в ФРГ в день парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости. В 2024 году действующий президент Республики Молдова Майя Санду проигрывала выборы на территории страны, но одержала победу именно благодаря голосам зарубежной диаспоры. У здания посольства Молдавии на севере германской столицы в полдень собралось несколько десятков человек, желающих отдать свой голос на парламентских выборах. Многие избиратели пришли с детьми. Обстановка наблюдается спокойная. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Наталья Макарова

