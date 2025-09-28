https://ria.ru/20250928/moldavija-2044938859.html

Sputnik сообщил о подкупе голосов за правящую партию Молдавии

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС), а также 20 евро за каждого приведенного избирателя, передает агентство Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. "В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя", - говорится в публикации в Telegram-канале Sputnik Молдова.Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

