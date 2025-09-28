https://ria.ru/20250928/moldavija-2044938859.html
Sputnik сообщил о подкупе голосов за правящую партию Молдавии
Sputnik сообщил о подкупе голосов за правящую партию Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Sputnik сообщил о подкупе голосов за правящую партию Молдавии
Неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС), а также 20 евро за каждого приведенного избирателя,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:53:00+03:00
2025-09-28T15:53:00+03:00
2025-09-28T16:50:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
евгения гуцул
игорь додон
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044936355_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f72be77a2b34d06c1310c4b99145c1a.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу правящей партии Молдавии "Действие и солидарность" (ПДС), а также 20 евро за каждого приведенного избирателя, передает агентство Sputnik Молдова со ссылкой на соцсети. "В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя", - говорится в публикации в Telegram-канале Sputnik Молдова.Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/durov-2044932206.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044936355_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e4278f839bf05288ac9b923fb516d257.jpg
Кадры как неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке
В соцсетях публикуют видеозаписи, на которых неизвестный якобы предложил 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя.
2025-09-28T15:53
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, sputnik молдова, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Sputnik Молдова, Парламентские выборы в Молдавии
Sputnik сообщил о подкупе голосов за правящую партию Молдавии
Sputnik: неизвестные предлагают 50 евро за голос в пользу правящей партии Санду