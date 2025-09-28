У народа Молдавии появился шанс вырваться из лап режима, заявили в Госдуме
Вице-спикер ГД Чернышов: у народа Молдавии появился шанс вырваться из лап режима
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сегодня, в день парламентских выборов, у народа Молдавии появился шанс вырваться из лап режима, который превратил страну в колонию и кормушку для коррумпированной верхушки, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
"Для Молдовы этот день — решающий. Сегодня у народа появился шанс вырваться из лап режима, который превратил страну в колонию и кормушку для коррумпированной верхушки", - сказал Чернышов.
Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду и её партия "Действие и солидарность" узурпировали власть, "поставили демократию на колени" и пытаются удержать страну в страхе и бедности.
"Мы видим, как полиция перекрывает дороги, как создаются искусственные препятствия для избирателей. Мы слышим крик души молдаван в Москве, которые стоят в очередях к двум избирательным участкам на огромную страну! Им открыто говорят: "Вы — не наши". Но ведь это сотни тысяч людей, которые трудятся, помогают своим семьям и вносят огромный вклад в экономику Молдовы. Их унижают, им отказывают в бюллетенях, но они приходят голосовать. И этим показывают, что Молдова — не собственность узкой кучки политиканов", - добавил политик.
Чернышов считает, что сегодняшний выбор — это выбор между независимостью и внешним управлением, между честной страной и коррумпированной кликой.
"Я верю в граждан Молдовы. Я верю, что народ сам решит свою судьбу и отправит Санду и её команду туда, где им самое место, — на политическое кладбище истории. Россия всегда будет рядом с молдавским народом. Мы поддерживаем право граждан на справедливый выбор, на свободу и достоинство. И сколько бы Запад ни вмешивался, правда всё равно окажется сильнее", - подытожил вице-спикер.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.