В Молдавии обвинили власти в нагнетании страха в день выборов - РИА Новости, 28.09.2025
14:03 28.09.2025
В Молдавии обвинили власти в нагнетании страха в день выборов
В Молдавии обвинили власти в нагнетании страха в день выборов
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Заявлениями молдавских властей о мнимых угрозах вмешательства России была пронизана вся предвыборная кампания в республики, неудивительно, что риторику нагнетания страха они используют и в сам день выборов, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Отличительной чертой электоральной кампании в Молдавии стало нагнетание антироссийской риторики, однако русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавляла, что обвинения Кишинева в адрес Москвы в якобы попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны. "О мнимых угрозах вмешательства Российской Федерации в выборы в Республике Молдова мы слышим не первый раз, не первый день. Этим пронизана была со стороны власти вся предвыборная кампания. И хочу отметить, что ни одного доказательства, кроме каких-то оголтелых цифр незаконного финансирования, приведено не было. Поэтому естественно она не меняет риторику, риторику нагнетания страха даже в день выборов в стране, поэтому в этом удивительного ничего нет", - сказал Фотеску. По его словам, подобные заявления властей уже вызывают саркастическую улыбку у любого гражданина Молдавии. "Потому что эти вопли: "русские идут", уже никого как бы не впечатляют и никто ими не обманется. Как раз жители Молдовы видят обратную сторону медали - это вмешательство в выборы нашей страны представителей западных государств, которые до и во время предвыборной кампании приезжали сюда агитировать. В том числе сама Майя Санду, которая должна быть равно удалена от любой партии и являться гарантом Конституции, лично проводит незаконную агитацию за партию действующей власти", - отметил депутат. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Ранее в воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала на выборах за парламент с проевропейскии большинством. На вопросов журналистов о рисках аннулирования результатов выборов из-за якобы российского вмешательства она отметила, что вмешательств было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы и что определенные шаги были предприняты Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
В Молдавии обвинили власти в нагнетании страха в день выборов

Фотеску: Молдавия использует риторику нагнетания страха в день выборов

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Заявлениями молдавских властей о мнимых угрозах вмешательства России была пронизана вся предвыборная кампания в республики, неудивительно, что риторику нагнетания страха они используют и в сам день выборов, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Отличительной чертой электоральной кампании в Молдавии стало нагнетание антироссийской риторики, однако русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у молдаван, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавляла, что обвинения Кишинева в адрес Москвы в якобы попытках вмешательства в предстоящие молдавские выборы бездоказательны.
"О мнимых угрозах вмешательства Российской Федерации в выборы в Республике Молдова мы слышим не первый раз, не первый день. Этим пронизана была со стороны власти вся предвыборная кампания. И хочу отметить, что ни одного доказательства, кроме каких-то оголтелых цифр незаконного финансирования, приведено не было. Поэтому естественно она не меняет риторику, риторику нагнетания страха даже в день выборов в стране, поэтому в этом удивительного ничего нет", - сказал Фотеску.
По его словам, подобные заявления властей уже вызывают саркастическую улыбку у любого гражданина Молдавии. "Потому что эти вопли: "русские идут", уже никого как бы не впечатляют и никто ими не обманется. Как раз жители Молдовы видят обратную сторону медали - это вмешательство в выборы нашей страны представителей западных государств, которые до и во время предвыборной кампании приезжали сюда агитировать. В том числе сама Майя Санду, которая должна быть равно удалена от любой партии и являться гарантом Конституции, лично проводит незаконную агитацию за партию действующей власти", - отметил депутат.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Ранее в воскресенье президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала на выборах за парламент с проевропейскии большинством. На вопросов журналистов о рисках аннулирования результатов выборов из-за якобы российского вмешательства она отметила, что вмешательств было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы и что определенные шаги были предприняты Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
