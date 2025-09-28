https://ria.ru/20250928/moldavija-2044873182.html

Тарлев заявил о подготовке масштабной фальсификации на выборах в Молдавии

КИШИНЁВ, 28 сен - РИА Новости. Лидер партии "Будущее Молдовы" и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям."Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет", - подчеркнул Тарлев.Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, "ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования".Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

