Тарлев осудил запрет на въезд российских наблюдателей в Молдавию

Тарлев осудил запрет на въезд российских наблюдателей в Молдавию - РИА Новости, 28.09.2025

Тарлев осудил запрет на въезд российских наблюдателей в Молдавию

28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Руководитель партии "Будущее Молдовы", один из лидеров Патриотического блока Василий Тарлев выступил против запрета на въезд в страну иностранных журналистов и наблюдателей в день парламентских выборов. "Подобные меры наносят ущерб демократическому процессу. Мы должны быть открыты для международного контроля, чтобы выборы были прозрачными и легитимными", - заявил Тарлев РИА Новости. Ранее власти Молдавии отказали в аккредитации наблюдателям из России на парламентских выборах, несмотря на то, что Москва направила официальный протест в связи с решением Кишинева. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

