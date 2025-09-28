https://ria.ru/20250928/mo-2044893600.html
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Запад"
2025-09-28T12:17:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке Минобороны РФ.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Песчаное, Московска, Новосергеевка, Петровка в Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
