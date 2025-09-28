Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 28.09.2025
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий группировки "Запад"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке Минобороны РФ.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Песчаное, Московска, Новосергеевка, Петровка в Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
© РИА Новости / Сергей Мирный
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Песчаное, Московска, Новосергеевка, Петровка в Харьковской области, Волчий Яр, Новоселовка, Ямполь и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.09.2025
27 сентября, 18:19
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
