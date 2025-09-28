https://ria.ru/20250928/mishustin-2044895244.html

Мишустин направил венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Премьер РФ Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин направил венок на церемонию прощания с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Венок с розами от председателя правительства установили у часовни Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, где проходит прощание. Он украшен лентой с надписью "От председателя правительства Российской Федерации М.В. Мишустина".

