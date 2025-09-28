Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали Киев встать на путь мира - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 28.09.2025 (обновлено: 13:17 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/mir-2044901608.html
В Кремле призвали Киев встать на путь мира
В Кремле призвали Киев встать на путь мира - РИА Новости, 28.09.2025
В Кремле призвали Киев встать на путь мира
Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:13:00+03:00
2025-09-28T13:17:00+03:00
европа
россия
киев
павел зарубин
дмитрий песков
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037423557_223:130:3007:1696_1920x0_80_0_0_e643122575d263b832c2187f8378977e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о диалоге России и США."С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций и в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - сказал Песков журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250928/tramp-2044900626.html
европа
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037423557_481:101:2811:1849_1920x0_80_0_0_fbf545f61202005b8984f659bf2f57c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, киев, павел зарубин, дмитрий песков, сша, в мире
Европа, Россия, Киев, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, США, В мире
В Кремле призвали Киев встать на путь мира

Песков: нужно вынуждать Киев встать на путь мира, а не войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о диалоге России и США.
"С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций и в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - сказал Песков журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков высказался об усилиях Трампа по украинскому урегулированию
Вчера, 13:10
 
ЕвропаРоссияКиевПавел ЗарубинДмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала