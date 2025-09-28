https://ria.ru/20250928/mir-2044901608.html

В Кремле призвали Киев встать на путь мира

В Кремле призвали Киев встать на путь мира - РИА Новости, 28.09.2025

В Кремле призвали Киев встать на путь мира

Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Нужно вынуждать киевский режим встать на путь мира, а не войны, а европейцев - отказаться от милитаристских позиций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о диалоге России и США."С одной стороны, это вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций и в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних российских и американских отношений", - сказал Песков журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину.

