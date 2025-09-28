https://ria.ru/20250928/mid-2044900740.html

МИД Ирана раскритиковал решение евротройки по ядерному вопросу

ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Попытки США и стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) восстановить резолюцию 2231 по иранскому ядерному вопросу юридически необоснованы и политически неоправданы, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". "Попытки (США и "евротройки" - ред.) восстановить закончившиеся резолюции не только безосновательны с юридической точки зрения, но и неоправданы с политической и моральной точек зрения. Вопросы, связанные с иранской ядерной программой, ранее были решены при помощи ядерной сделки и резолюции 2231... Незаконные военные действия израильского режима и США против ядерных объектов Ирана полностью изменили положение вещей и сделали резолюции, срок которых истек, устаревшими и неактуальными для существующей ситуации", - приводит текст письма Аракчи его официальный Telegram-канал. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН заявил, что Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

