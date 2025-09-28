Глава МИД Ирана назвал отказ США от дипломатии преднамеренным

https://ria.ru/20250928/mid-2044842114.html

ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Отказ США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) от дипломатического подхода к решению вопроса ядерной программы Тегерана и восстановление санкций западных стран против него были преднамеренным, такой отказ не поможет разрешить существующий кризис, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Западные страны убеждены, что за этим последует восстановление антииранских санкций, что якобы должно произойти уже на выходных. РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановление санкций против Ирана. "Всё произошедшее в Нью-Йорке свидетельствует о том, что провал переговоров не был случайностью. Отказ США и "евротройки" от (пути - ред.) дипломатии был преднамеренным и основанным на ошибочном расчете на то, что "кто сильнее, тот и прав", и иранский народ сдастся под давлением агрессоров! Настаивая на этих неверных предпосылках, не решить существующий ненужный кризис", - написал Аракчи на своей странице в соцсети Х. Министр назвал апелляцию "евротройки" к механизму восстановления международных санкций против Ирана "злоупотреблением юридическими процессами". Он напомнил, что срок действия резолюции 2231 истекает 18 октября 2025 года, и попытки восстановить отмененные санкции недействительны. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан по возвращении из Нью-Йорка после участия в ГА ООН заявил, что Иран достиг предварительного соглашения с "евротройкой" по вопросам, касающимся иранской ядерной программы и западных санкций, однако позиция США не позволила этому соглашению принять окончательную форму. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за чего рестрикции Совбеза будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после субботы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

