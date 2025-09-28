Рейтинг@Mail.ru
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 28.09.2025 (обновлено: 08:36 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/marshrut-2044862936.html
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты - РИА Новости, 28.09.2025
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты
Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T08:33:00+03:00
2025-09-28T08:36:00+03:00
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
китай
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине. "Россия и Китай – давние, добрые соседи. И мы любим ездить в гости друг к другу. С учетом географической близости, развития инфраструктурных проектов, у наших стран большой потенциал для наращивания совместных проектов в туризме", - заявил Решетников. По его словам, речь идет о приграничных автомобильных и железнодорожных маршрутах, а также речных круизах. "Предлагаем включать в программы посещения приграничные города. Там активно развивается инфраструктура и транспортная связанность. Еще одно предложение – запускать трансграничные маршруты как для наших туристов, так и для туристов из других стран", - отметил он. Решетников напомнил, что в 2026 году Россия и Китай запустят первую в мире трансграничную канатную дорогу, "всего за несколько минут" можно будет добраться от Хэйхэ до Благовещенска, за год планируется перевозить до 2,5 миллионов пассажиров. "Предлагаю сформировать перечень перспективных проектов, в том числе в рамках маршрута "Великий чайный путь", - добавил он.
https://ria.ru/20250927/kitaj-2044759481.html
https://ria.ru/20250928/rossija-2044862775.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), китай, пекин
Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Китай, Пекин
Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

Решетнкиов: у РФ и КНР большой потенциал для наращивания проектов в туризме

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине.
"Россия и Китай – давние, добрые соседи. И мы любим ездить в гости друг к другу. С учетом географической близости, развития инфраструктурных проектов, у наших стран большой потенциал для наращивания совместных проектов в туризме", - заявил Решетников.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Григоренко заявил о важности сотрудничества с КНР в электронной коммерции
Вчера, 10:34
По его словам, речь идет о приграничных автомобильных и железнодорожных маршрутах, а также речных круизах.
"Предлагаем включать в программы посещения приграничные города. Там активно развивается инфраструктура и транспортная связанность. Еще одно предложение – запускать трансграничные маршруты как для наших туристов, так и для туристов из других стран", - отметил он.
Решетников напомнил, что в 2026 году Россия и Китай запустят первую в мире трансграничную канатную дорогу, "всего за несколько минут" можно будет добраться от Хэйхэ до Благовещенска, за год планируется перевозить до 2,5 миллионов пассажиров.
"Предлагаю сформировать перечень перспективных проектов, в том числе в рамках маршрута "Великий чайный путь", - добавил он.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Россия работает над ответной мерой по безвизовому режиму для Китая
08:32
 
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КитайПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала