Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

Россия предложила Китаю запустить трансграничные маршруты

ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на встрече с представителями китайского туристического бизнеса в Пекине. "Россия и Китай – давние, добрые соседи. И мы любим ездить в гости друг к другу. С учетом географической близости, развития инфраструктурных проектов, у наших стран большой потенциал для наращивания совместных проектов в туризме", - заявил Решетников. По его словам, речь идет о приграничных автомобильных и железнодорожных маршрутах, а также речных круизах. "Предлагаем включать в программы посещения приграничные города. Там активно развивается инфраструктура и транспортная связанность. Еще одно предложение – запускать трансграничные маршруты как для наших туристов, так и для туристов из других стран", - отметил он. Решетников напомнил, что в 2026 году Россия и Китай запустят первую в мире трансграничную канатную дорогу, "всего за несколько минут" можно будет добраться от Хэйхэ до Благовещенска, за год планируется перевозить до 2,5 миллионов пассажиров. "Предлагаю сформировать перечень перспективных проектов, в том числе в рамках маршрута "Великий чайный путь", - добавил он.

