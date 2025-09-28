https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044993540.html

Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием

МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что американский президент Дональд Трамп не будет "выстраивать комбинации" с продажей американского оружия европейским странам и поставками его Украине. "Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали, типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди. Отдал европейцам, европейцы заплатили. А может быть, не заплатили, а просто, как и Байден раньше отдавал оружие, оно поступило на Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. А так все то же самое", - сказал Лукашенко журналистам в Кремле после прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Новый фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Беларусь1". "Здесь надо быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договорились. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать", - сказал президент Белоруссии.

