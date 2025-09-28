Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044993540.html
Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием
Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием - РИА Новости, 28.09.2025
Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что американский президент Дональд Трамп не будет "выстраивать комбинации" с продажей американского оружия... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T23:28:00+03:00
2025-09-28T23:28:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что американский президент Дональд Трамп не будет "выстраивать комбинации" с продажей американского оружия европейским странам и поставками его Украине. "Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали, типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди. Отдал европейцам, европейцы заплатили. А может быть, не заплатили, а просто, как и Байден раньше отдавал оружие, оно поступило на Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. А так все то же самое", - сказал Лукашенко журналистам в Кремле после прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Новый фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Беларусь1". "Здесь надо быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договорились. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037070235.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Путин
Лукашенко надеется, что Трамп не будет "выстраивать комбинации" с оружием

Лукашенко призвал Трампа не выстраивать комбинации с поставками оружия Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что американский президент Дональд Трамп не будет "выстраивать комбинации" с продажей американского оружия европейским странам и поставками его Украине.
«
"Хотелось бы, чтобы какие-то там комбинации не выстраивали, типа того, что "я отдам оружие, продам европейцам, а они там пусть поставляют Украине, что хотят, то и делают". Слушайте, ну мы же взрослые люди. Отдал европейцам, европейцы заплатили. А может быть, не заплатили, а просто, как и Байден раньше отдавал оружие, оно поступило на Украину. Вы что, проверите, кто кому что платил? То есть это возобновление старой песни, только аранжировка другая. А так все то же самое", - сказал Лукашенко журналистам в Кремле после прошедших в пятницу переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Новый фрагмент беседы показали в эфире телеканала "Беларусь1".
"Здесь надо быть более открытыми, если публично говорить. А лучше вообще ничего не говорить публично, пока не договорились. Надо договориться, а потом о результатах говорить. Но у Дональда такая тактика. Мы ее понимаем, уважаем, где-то соглашаемся, где-то нет. И в зависимости от нашего понимания будем действовать", - сказал президент Белоруссии.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп зол на европейских лидеров, заявил Лукашенко
22 августа, 21:08
 
В миреУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала