Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой - РИА Новости, 28.09.2025
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границы с Минском и призвал к сотрудничеству. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:16:00+03:00
2025-09-28T14:16:00+03:00
2025-09-28T14:16:00+03:00
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границы с Минском и призвал к сотрудничеству. "К чему это привело? Это афера еще бóльшая", - приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта. Однако белорусский президент надеется и верит, что польский народ сможет в конечном итоге повлиять на ситуацию и политику своей страны. "Я как-то сказал, что польский народ - неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям (ряда политиков – ред.) разгуляться", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на добрососедское сотрудничество. "Но нельзя действовать подобным образом. Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать. Особенно тем, кто живет по одну и другую сторону границы. Помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - сказал Лукашенко. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".
