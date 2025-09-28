Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044910944.html
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой - РИА Новости, 28.09.2025
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границы с Минском и призвал к сотрудничеству. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:16:00+03:00
2025-09-28T14:16:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
александр лукашенко
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b0ba5b143317f82b14ed5cb129b9a.jpg
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границы с Минском и призвал к сотрудничеству. "К чему это привело? Это афера еще бóльшая", - приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта. Однако белорусский президент надеется и верит, что польский народ сможет в конечном итоге повлиять на ситуацию и политику своей страны. "Я как-то сказал, что польский народ - неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям (ряда политиков – ред.) разгуляться", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на добрососедское сотрудничество. "Но нельзя действовать подобным образом. Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать. Особенно тем, кто живет по одну и другую сторону границы. Помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - сказал Лукашенко. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь. В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".
https://ria.ru/20250922/lukashenko-2043487854.html
https://ria.ru/20250926/polsha-2044463775.html
https://ria.ru/20250911/granitsy-2041190679.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862191167_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c1ca030313c6d521e474934637bc4d4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, александр лукашенко, дональд туск
В мире, Белоруссия, Польша, Александр Лукашенко, Дональд Туск
Лукашенко назвал закрытие границы Польшей аферой

Лукашенко призвал Польшу к сотрудничеству по белорусско-польской границе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал аферой недавнее закрытие Польшей границы с Минском и призвал к сотрудничеству.
"К чему это привело? Это афера еще бóльшая", - приводит в воскресенье слова Лукашенко агентство Белта.
Заградительные сооружения, возведенные польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы
22 сентября, 12:20
Однако белорусский президент надеется и верит, что польский народ сможет в конечном итоге повлиять на ситуацию и политику своей страны.
"Я как-то сказал, что польский народ - неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну и даже надежда, и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям (ряда политиков – ред.) разгуляться", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что белорусская сторона нацелена на добрососедское сотрудничество. "Но нельзя действовать подобным образом. Надо успокоиться, сотрудничать, дружить и помогать. Особенно тем, кто живет по одну и другую сторону границы. Помогать заниматься производством, бизнесом, сельским хозяйством. Люди должны дружить. Мы на это нацелены", - сказал Лукашенко.
В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Посольство Польши в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
26 сентября, 02:23
Туск на заседании кабмина во вторник объявил, что Польша приняла решение открыть границу с Белоруссией в полночь (01.00 мск) со среды на четверг. Он связал решение об открытии границы с окончанием учений "Запад-2025". Также глава правительства подчеркнул, что польская сторона делает это, принимая во внимание экономические интересы польских перевозчиков, при этом он уточнил, что республика в будущем может закрыть границу вновь.
В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский подписал распоряжение о возобновлении движения на пограничных переходах с Белоруссией. С 1.00 мск 25 сентября движение легковых автомобилей возобновлено в пункте пропуска "Тересполь - Брест", грузовых автомобилей – в пункте пропуска "Кукурыки-Козловичи". Движение грузовых поездов - в пунктах пропуска "Кузница-Белостоцкая - Гродно", "Семянувка - Свислочь", "Тересполь - Брест".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Захарова высказалась о закрытии Польшей границы с Белоруссией
11 сентября, 13:43
 
В миреБелоруссияПольшаАлександр ЛукашенкоДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала