Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты

МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последует немедленный ответ, если страны НАТО собьют российские летательные аппараты, и высказал мнение, что эти непродуманные угрозы скоро утихнут."Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По словам президента Белоруссии, угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты - это необдуманное заявление.При этом Лукашенко предупредил, что за такими действиями последует ответ."То, что они заявили, что будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому дума успокоятся, поговорят", - подчеркнул белорусский президент."Ну, допустим (возьмем для примера - ред.), Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же пролетит мгновенно", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что западные страны пугают нападением на страну НАТО, в ответ на которое будут защищаться и "чуть ли не нападать". "А мы что будем? Извините меня, сопли жевать?", - продолжил президент.Лукашенко добавил, что политикам на Западе нужны "громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить"."Но нельзя действовать подобным образом. Люди должны дружить. Мы на это нацелены. А вообще, а чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси. Мы им сообщили, ребята, смотрите, а если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты-вертолеты сбивать? Или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление. Глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - добавил Лукашенко.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства.
