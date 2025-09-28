https://ria.ru/20250928/lukashenko-2044908302.html

Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты - РИА Новости, 28.09.2025

Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последует немедленный ответ, если страны НАТО собьют российские летательные аппараты, и высказал мнение,... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T13:51:00+03:00

2025-09-28T13:51:00+03:00

2025-09-28T14:59:00+03:00

россия

нато

павел зарубин

александр лукашенко

калининград

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg

МИНСК, 28 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что последует немедленный ответ, если страны НАТО собьют российские летательные аппараты, и высказал мнение, что эти непродуманные угрозы скоро утихнут."Вы знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вот вы потом увидите, что они собьют и как", - сказал Лукашенко журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По словам президента Белоруссии, угрозы стран НАТО сбивать российские самолеты - это необдуманное заявление.При этом Лукашенко предупредил, что за такими действиями последует ответ."То, что они заявили, что будут сбивать. Ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну, нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать на все деньги, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет. Поэтому дума успокоятся, поговорят", - подчеркнул белорусский президент."Ну, допустим (возьмем для примера - ред.), Беловежскую пущу. Я туда часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет в сопровождении? Так ответ же пролетит мгновенно", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что западные страны пугают нападением на страну НАТО, в ответ на которое будут защищаться и "чуть ли не нападать". "А мы что будем? Извините меня, сопли жевать?", - продолжил президент.Лукашенко добавил, что политикам на Западе нужны "громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить"."Но нельзя действовать подобным образом. Люди должны дружить. Мы на это нацелены. А вообще, а чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то 9, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Беларуси. Мы им сообщили, ребята, смотрите, а если бы не сообщили? Их даже это удивило, что мы им сообщили. Так они что, за это будут наши самолеты-вертолеты сбивать? Или российские? Я считаю, что это непродуманное такое заявление. Глупое заявление. Так действовать нельзя, соседи так не работают", - добавил Лукашенко.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что альянс может сбивать российские самолеты, которые якобы угрожают гражданской инфраструктуре или населению. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства.

https://ria.ru/20250928/kirovsk-2044906707.html

россия

калининград

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, павел зарубин, александр лукашенко, калининград, белоруссия