СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву

Herald: политика Гэллоуэя задержали в Лондоне после поездки в Москву
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России, сообщает издание Herald со ссылкой на правоохранителей и собственные источники.
"Сотрудники управления по противодействию терроризму столичной полиции остановили 71-летнего бывшего депутата парламента в субботу, когда он вернулся в Великобританию. По информации Herald, Гэллоуэй и его жена прибыли в "Гатвик" рейсом из Абу-Даби, куда они изначально прилетели из Москвы", — говорится в публикации издания.
Согласно заявлению полиции, которое приводит Herald, к паре применили положение закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".
"Никто из них не был арестован, и им разрешили продолжить свой путь", — отмечается в заявлении полиции, которое цитирует издание.
В партии подтвердили произошедшее и негативно отреагировали на действия полицейских.
"Наша партия осуждает попытку запугать тех, кто стремится к дружественным, а не враждебным отношениям с остальным миром. Наш лидер Джордж Гэллоуэй и заместитель председателя Гаятри Гэллоуэй отпущены без предъявления обвинений... Нам препятствовали в предоставлении юридической помощи, а ведение дела было направлено на запугивание политических противников движения к войне с Россией и Китаем", — говорится в заявлении партии в соцсети X.
