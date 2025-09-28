Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 28.09.2025 (обновлено: 11:19 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/london-2044842374.html
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву - РИА Новости, 28.09.2025
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T00:16:00+03:00
2025-09-28T11:19:00+03:00
в мире
великобритания
россия
лондон
джордж гэллоуэй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044884888_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_ac53f9f69027e56f27a1e22dae05e4d2.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России, сообщает издание Herald со ссылкой на правоохранителей и собственные источники. "Сотрудники управления по противодействию терроризму столичной полиции остановили 71-летнего бывшего депутата парламента в субботу, когда он вернулся в Великобританию. По информации Herald, Гэллоуэй и его жена прибыли в "Гатвик" рейсом из Абу-Даби, куда они изначально прилетели из Москвы", — говорится в публикации издания. Согласно заявлению полиции, которое приводит Herald, к паре применили положение закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность". "Никто из них не был арестован, и им разрешили продолжить свой путь", — отмечается в заявлении полиции, которое цитирует издание. В партии подтвердили произошедшее и негативно отреагировали на действия полицейских. "Наша партия осуждает попытку запугать тех, кто стремится к дружественным, а не враждебным отношениям с остальным миром. Наш лидер Джордж Гэллоуэй и заместитель председателя Гаятри Гэллоуэй отпущены без предъявления обвинений... Нам препятствовали в предоставлении юридической помощи, а ведение дела было направлено на запугивание политических противников движения к войне с Россией и Китаем", — говорится в заявлении партии в соцсети X.
https://ria.ru/20250922/starmer-2043429790.html
https://ria.ru/20250924/britanija-2043875089.html
великобритания
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044884888_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c536355817b3b86fd9b7dc66e4ec111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, лондон, джордж гэллоуэй
В мире, Великобритания, Россия, Лондон, Джордж Гэллоуэй
СМИ: британского политика задержали в Лондоне после поездки в Москву

Herald: политика Гэллоуэя задержали в Лондоне после поездки в Москву

© Getty Images / Stefan Rousseau - PA ImagesГлава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / Stefan Rousseau - PA Images
Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его супруга Гаятри были остановлены полицией в аэропорту "Гатвик" в Лондоне после посещения России, сообщает издание Herald со ссылкой на правоохранителей и собственные источники.
"Сотрудники управления по противодействию терроризму столичной полиции остановили 71-летнего бывшего депутата парламента в субботу, когда он вернулся в Великобританию. По информации Herald, Гэллоуэй и его жена прибыли в "Гатвик" рейсом из Абу-Даби, куда они изначально прилетели из Москвы", — говорится в публикации издания.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Британии раскрыли, какой подарок Стармер преподнес России
22 сентября, 04:56
Согласно заявлению полиции, которое приводит Herald, к паре применили положение закона о противодействии терроризму и безопасности границ, которое разрешает правоохранителям остановить, опросить, досмотреть и задержать человека для того, чтобы выяснить, не вовлечен ли он во "враждебную деятельность".
"Никто из них не был арестован, и им разрешили продолжить свой путь", — отмечается в заявлении полиции, которое цитирует издание.
В партии подтвердили произошедшее и негативно отреагировали на действия полицейских.
"Наша партия осуждает попытку запугать тех, кто стремится к дружественным, а не враждебным отношениям с остальным миром. Наш лидер Джордж Гэллоуэй и заместитель председателя Гаятри Гэллоуэй отпущены без предъявления обвинений... Нам препятствовали в предоставлении юридической помощи, а ведение дела было направлено на запугивание политических противников движения к войне с Россией и Китаем", — говорится в заявлении партии в соцсети X.
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Британия намерена принять меры против нефтегазовых доходов России
24 сентября, 00:48
 
В миреВеликобританияРоссияЛондонДжордж Гэллоуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала