Ликсутов: компания-резидент ОЭЗ Москвы выпустила 5 млн упаковок лекарств - РИА Новости, 28.09.2025
10:13 28.09.2025
Ликсутов: компания-резидент ОЭЗ Москвы выпустила 5 млн упаковок лекарств
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Производственный комплекс ПК-137 московского предприятия BIOCAD, являющегося резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва", произвел 305 тысяч упаковок препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний за первые шесть месяцев 2025 года, с 2021 года он выпустил 5 миллионов упаковок, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина для обеспечения лекарственной безопасности город заключает с фармпредприятиями офсетные контракты, предоставляя им гарантию сбыта в обмен на инвестиции в создание и модернизацию производства. Эта мера позволяет компаниям вкладывать дополнительные средства в развитие технологий, научные разработки и исследования. При этом они имеют возможность поставлять продукцию как по контракту с городом, так и выпускать ее на рынок", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Заместитель столичного градоначальника подчеркнул, что производственный комплекс компании был возведен после заключения офсетного контракта. При этом 2 миллиона упаковок направили в столичные медучреждения, а 3 миллиона – в российские регионы.Компания производит препараты на площадке Алабушево на территории ОЭЗ "Технополис Москва". В рамках контракта предприятие выпускает 18 международных непатентованных наименований, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ."По офсетному контракту инвестор построил и запустил производство площадью 43 тысячи квадратных метров и создал более 300 новых рабочих мест. В реализацию проекта компания вложила 8,2 миллиарда рублей", – сказал министр правительства Москвы, глава ДИПП столицы Анатолий Гарбузов.В пресс-службе отметили, что столичное правительство за период с 2017 года оформило 35 офсетных контрактов – по ним в учреждения Москвы поставляются медизделия, лекарства, лифтовое оборудование, продукты питания для молочно-раздаточных пунктов и другие товары. Общий объем закупок – свыше 700 миллиардов рублей. В освоение производственных мощностей инвестируют более 126 миллиардов рублей. На предприятиях создадут более 9 тысяч новых рабочих мест.По девяти контрактам инвесторы закончили строительство и обновление производств. Продукция направляется для городских нужд.Ранее Ликсутов рассказал о старте регистрации на первый Московский инвестиционно-промышленный форум, который состоится 8 октября на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва".
Ликсутов: компания-резидент ОЭЗ Москвы выпустила 5 млн упаковок лекарств

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводственный комплекс ПК-137 московского предприятия BIOCAD
Производственный комплекс ПК-137 московского предприятия BIOCAD - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производственный комплекс ПК-137 московского предприятия BIOCAD
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПоддержка бизнесаМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новости
 
 
