Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал об отношении западных политиков к атакам на АЭС в России - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/lihachev-2044961109.html
Лихачев рассказал об отношении западных политиков к атакам на АЭС в России
Лихачев рассказал об отношении западных политиков к атакам на АЭС в России - РИА Новости, 28.09.2025
Лихачев рассказал об отношении западных политиков к атакам на АЭС в России
На Западе есть политики, которые говорят о неприемлемости атак ВСУ на российские АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:25:00+03:00
2025-09-28T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
курская область
алексей лихачев
павел зарубин
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f64106458cc4e5713321e2519da41c36.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Западе есть политики, которые говорят о неприемлемости атак ВСУ на российские АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. &quot;Надо или однозначно осудить таковые удары, что и делала Россия, или сделать вид, что ничего не происходит, как делают западные страны... К слову, не все западные страны, есть конкретные политики и государства, которые свой голос поднимают и говорят, что это неприемлемо. Вот вопрос — это приемлемо или нет? Это такая глобальная развилка, которую надо пройти&quot;, - сказал Лихачев журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, говорил Лихачев Зарубину в минувший четверг. В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет. "Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом". Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
https://ria.ru/20250925/aes-2044298370.html
https://ria.ru/20250912/ataka-2041458755.html
россия
киев
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149682/59/1496825901_214:0:3627:2560_1920x0_80_0_0_e84d6f5aed521629e488e907156cf06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, курская область, алексей лихачев, павел зарубин, александр хинштейн, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", смоленская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Курская область, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Смоленская АЭС
Лихачев рассказал об отношении западных политиков к атакам на АЭС в России

Лихачев: на Западе есть политики, заявляющие о неприемлемости атак на АЭС в РФ

© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На Западе есть политики, которые говорят о неприемлемости атак ВСУ на российские АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
«

"Надо или однозначно осудить таковые удары, что и делала Россия, или сделать вид, что ничего не происходит, как делают западные страны... К слову, не все западные страны, есть конкретные политики и государства, которые свой голос поднимают и говорят, что это неприемлемо. Вот вопрос — это приемлемо или нет? Это такая глобальная развилка, которую надо пройти", - сказал Лихачев журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
25 сентября, 14:49
География провокаций Киева против российских АЭС в последние недели расширяется, говорил Лихачев Зарубину в минувший четверг.
В четверг губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, при падении он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет.
"Росатом" 12 сентября сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Беспилотник был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. Произошедшее не повлияло на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, подчеркивал "Росатом".
Российская атомная госкорпорация тогда напомнила, что это не первый случай попытки удара беспилотниками ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время. Двадцать четвертого августа на Курской АЭС силы ПВО сбили боевой беспилотник ВСУ, при падении он сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижалась мощность станции. Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Беспилотник ВСУ атаковал работающий энергоблок Смоленской АЭС
12 сентября, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевКурская областьАлексей ЛихачевПавел ЗарубинАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Смоленская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала