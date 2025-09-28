Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком
10:32 28.09.2025
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.09.2025
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком
Водитель грузовика выехал на встречную полосу на трассе в Кузбассе, где столкнулся с иномаркой, водитель легкового авто погиб, его несовершеннолетний пассажир... РИА Новости, 28.09.2025
КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Водитель грузовика выехал на встречную полосу на трассе в Кузбассе, где столкнулся с иномаркой, водитель легкового авто погиб, его несовершеннолетний пассажир травмирован, сообщает пресс-служба полицейского главка региона. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 (около 07.30 мск) на 503 километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Тяжинского муниципального округа. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель грузового седельного тягача с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "БМВ Икс3". В результате ДТП 39-летний водитель "БМВ" от полученных травм погиб, его несовершеннолетний пассажир доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении. В данный момент на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Тяжинскому муниципальному округу, а также экстренные службы. До ликвидации последствий ДТП на данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции.
Новости
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком

В Кузбассе человек погиб при столкновении иномарки с грузовиком

КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Водитель грузовика выехал на встречную полосу на трассе в Кузбассе, где столкнулся с иномаркой, водитель легкового авто погиб, его несовершеннолетний пассажир травмирован, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 (около 07.30 мск) на 503 километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Тяжинского муниципального округа. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель грузового седельного тягача с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "БМВ Икс3". В результате ДТП 39-летний водитель "БМВ" от полученных травм погиб, его несовершеннолетний пассажир доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении.
В данный момент на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Тяжинскому муниципальному округу, а также экстренные службы.
До ликвидации последствий ДТП на данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции.
ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
