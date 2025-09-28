https://ria.ru/20250928/kuzbass-2044875865.html

В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

КЕМЕРОВО, 28 сен – РИА Новости. Водитель грузовика выехал на встречную полосу на трассе в Кузбассе, где столкнулся с иномаркой, водитель легкового авто погиб, его несовершеннолетний пассажир травмирован, сообщает пресс-служба полицейского главка региона. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 11.30 (около 07.30 мск) на 503 километре автодороги Р-255 "Сибирь" на территории Тяжинского муниципального округа. На место незамедлительно были направлены экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России по Тяжинскому муниципальному округу. "Предварительно установлено, что водитель грузового седельного тягача с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "БМВ Икс3". В результате ДТП 39-летний водитель "БМВ" от полученных травм погиб, его несовершеннолетний пассажир доставлен в медучреждение", – говорится в сообщении. В данный момент на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД по Тяжинскому муниципальному округу, а также экстренные службы. До ликвидации последствий ДТП на данном участке организовано реверсивное движение, которое регулируют сотрудники госавтоинспекции.

