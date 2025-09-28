https://ria.ru/20250928/kusturitsa-2044935102.html

Кустурица назвал Кеосаяна добром, пронизывающим Вселенную

Кустурица назвал Кеосаяна добром, пронизывающим Вселенную

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Сербский кинорежиссер, музыкант, актёр, продюсер и писатель Эмир Кустурица назвал ушедшего из жизни кинорежиссера Тиграна Кеосаяна добром, пронизывающим Вселенную, этим высказыванием поделилась супруга Кеосаяна, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Дорогой друг. Я с тобой в это тяжелое время. Тигран был человеком, который тронул мою душу, и я все еще слышу его голос и вижу его улыбку. Он - добро, пронизывающее Вселенную. Он был, есть и будет человеком Божьим", - привела сообщение Кустурицы Симоньян в своем Telegram-канале. В пятницу Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на РЕН ТВ. С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". В январе президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста России.

