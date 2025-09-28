Глава МИД Кубы заявил, что в Карибском Море нависла угроза войны
Глава МИД Кубы Паррилья: из-за США над Карибским морем нависла угроза войны
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Угроза войны нависла над Карибском морем из-за действий вооруженных сил США, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН.
"Сегодня над Карибским морем нависает угроза войны в связи с абсолютно неоправданным развертыванием военно-морских и военно-воздушных сил наступательного характера (США - ред.)", - отметил министр.
Он заявил, что США под предлогом борьбы с наркотрафиком занимаются внесудебными расправами, уничтожая катера в акватории Карибского моря.
"Мы осуждаем доктрину Монро и любые попытки милитаризации, вмешательства или империалистического господства в Латинской Америке и Карибском бассейне", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент США Джеймс Монро в 1823 году заявил в послании к американскому конгрессу, что любая попытка европейских держав вмешаться в дела Западного полушария будет расцениваться как угроза американской безопасности. Впоследствии доктрина Монро стала использоваться для распространения влияния США в регионе.
