Глава МИД Кубы заявил, что в Карибском Море нависла угроза войны

Глава МИД Кубы заявил, что в Карибском Море нависла угроза войны - РИА Новости, 28.09.2025

Глава МИД Кубы заявил, что в Карибском Море нависла угроза войны

Угроза войны нависла над Карибском морем из-за действий вооруженных сил США, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН. 28.09.2025

ООН, 27 сен - РИА Новости. Угроза войны нависла над Карибском морем из-за действий вооруженных сил США, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья с трибуны ГА ООН. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. "Сегодня над Карибским морем нависает угроза войны в связи с абсолютно неоправданным развертыванием военно-морских и военно-воздушных сил наступательного характера (США - ред.)", - отметил министр. Он заявил, что США под предлогом борьбы с наркотрафиком занимаются внесудебными расправами, уничтожая катера в акватории Карибского моря. "Мы осуждаем доктрину Монро и любые попытки милитаризации, вмешательства или империалистического господства в Латинской Америке и Карибском бассейне", - подчеркнул он. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Президент США Джеймс Монро в 1823 году заявил в послании к американскому конгрессу, что любая попытка европейских держав вмешаться в дела Западного полушария будет расцениваться как угроза американской безопасности. Впоследствии доктрина Монро стала использоваться для распространения влияния США в регионе.

