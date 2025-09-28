https://ria.ru/20250928/krym-2044876224.html

Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Крым извлечет уроки из атаки беспилотников ВСУ на поселок Форос, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Для нас ущерб - это гибель людей. Это никакими деньгами не выразишь. Но можно извлечь уроки на будущее, чтобы отражать такие удары и не допускать человеческих жертв. А битые стёкла мы уберём", - сказал Константинов. По его словам, киевский режим старается навредить Крыму всеми доступными способами, независимо от своей риторики. "У них психология хорьков: чтобы показать свою состоятельность, они должны убивать. На фронте это им дается все тяжелее. Там не получается. А таким способом - можно найти наши уязвимые места и подло ударить. Конечно, проще всего это даётся, если удар наносится по мирным объектам. А потом - нагло врать об "эффективности" таких ударов. Расцениваю это как попытку людей, глубоко поражённых комплексом неполноценности, представить себя более состоятельными, чем есть на самом деле", - сказал Константинов.

