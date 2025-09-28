Рейтинг@Mail.ru
Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов - РИА Новости, 28.09.2025
10:33 28.09.2025
Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов
Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов - РИА Новости, 28.09.2025
Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов
Крым извлечет уроки из атаки беспилотников ВСУ на поселок Форос, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:33:00+03:00
2025-09-28T10:33:00+03:00
республика крым
форос
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Крым извлечет уроки из атаки беспилотников ВСУ на поселок Форос, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. "Для нас ущерб - это гибель людей. Это никакими деньгами не выразишь. Но можно извлечь уроки на будущее, чтобы отражать такие удары и не допускать человеческих жертв. А битые стёкла мы уберём", - сказал Константинов. По его словам, киевский режим старается навредить Крыму всеми доступными способами, независимо от своей риторики. "У них психология хорьков: чтобы показать свою состоятельность, они должны убивать. На фронте это им дается все тяжелее. Там не получается. А таким способом - можно найти наши уязвимые места и подло ударить. Конечно, проще всего это даётся, если удар наносится по мирным объектам. А потом - нагло врать об "эффективности" таких ударов. Расцениваю это как попытку людей, глубоко поражённых комплексом неполноценности, представить себя более состоятельными, чем есть на самом деле", - сказал Константинов.
республика крым
форос
республика крым, форос, владимир константинов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
Республика Крым, Форос, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
Крым извлечет уроки из атаки БПЛА на поселок Форос, заявил Константинов

Константинов: Крым извлечет уроки из атаки дронов ВСУ на Форос

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Крым извлечет уроки из атаки беспилотников ВСУ на поселок Форос, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября заявил, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма три человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы.
"Для нас ущерб - это гибель людей. Это никакими деньгами не выразишь. Но можно извлечь уроки на будущее, чтобы отражать такие удары и не допускать человеческих жертв. А битые стёкла мы уберём", - сказал Константинов.
По его словам, киевский режим старается навредить Крыму всеми доступными способами, независимо от своей риторики.
"У них психология хорьков: чтобы показать свою состоятельность, они должны убивать. На фронте это им дается все тяжелее. Там не получается. А таким способом - можно найти наши уязвимые места и подло ударить. Конечно, проще всего это даётся, если удар наносится по мирным объектам. А потом - нагло врать об "эффективности" таких ударов. Расцениваю это как попытку людей, глубоко поражённых комплексом неполноценности, представить себя более состоятельными, чем есть на самом деле", - сказал Константинов.
Республика КрымФоросВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
