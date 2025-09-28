https://ria.ru/20250928/kndr-2044863445.html

Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров

Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров - РИА Новости, 28.09.2025

Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией вылетела в субботу на специальном самолёте РИА Новости, 28.09.2025

СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией вылетела в субботу на специальном самолёте из Пхеньяна в Китай для переговоров с китайским коллегой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией 27 сентября на специальном самолёте вылетела из Пхеньяна в КНР", - пишет ЦТАК. Ранее сообщалось, что Чхве Сон Хи едет в Китай по приглашению члена Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, министра иностранных дел Ван И. В международном аэропорту Пхеньяна главу МИД КНДР провожали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, сотрудники МИД, а также посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь с сотрудниками посольства.

Новости

