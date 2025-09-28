Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/kndr-2044863445.html
Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров
Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров - РИА Новости, 28.09.2025
Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров
Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией вылетела в субботу на специальном самолёте РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T08:52:00+03:00
2025-09-28T08:52:00+03:00
в мире
китай
кндр (северная корея)
ван и (политик)
пхеньян
чхве сон хи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921253446_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b32b7d62103a02374e1efd6668529cc7.jpg
СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией вылетела в субботу на специальном самолёте из Пхеньяна в Китай для переговоров с китайским коллегой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией 27 сентября на специальном самолёте вылетела из Пхеньяна в КНР", - пишет ЦТАК. Ранее сообщалось, что Чхве Сон Хи едет в Китай по приглашению члена Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, министра иностранных дел Ван И. В международном аэропорту Пхеньяна главу МИД КНДР провожали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, сотрудники МИД, а также посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь с сотрудниками посольства.
https://ria.ru/20250926/kndr-2044485559.html
китай
кндр (северная корея)
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921253446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac94432600729eae2e22be99dde55ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, кндр (северная корея), ван и (политик), пхеньян, чхве сон хи
В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Ван И (политик), Пхеньян, Чхве Сон Хи
Глава МИД КНДР вылетела в Китай для переговоров

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи вылетела из Пхеньяна в КНР для переговоров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 28 сен - РИА Новости. Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией вылетела в субботу на специальном самолёте из Пхеньяна в Китай для переговоров с китайским коллегой, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"Чхве Сон Хи вместе с сопровождающей делегацией 27 сентября на специальном самолёте вылетела из Пхеньяна в КНР", - пишет ЦТАК.
Ранее сообщалось, что Чхве Сон Хи едет в Китай по приглашению члена Политбюро ЦК Коммунистической партии КНР, министра иностранных дел Ван И.
В международном аэропорту Пхеньяна главу МИД КНДР провожали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, сотрудники МИД, а также посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь с сотрудниками посольства.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Замглавы МИД КНДР прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
26 сентября, 07:58
 
В миреКитайКНДР (Северная Корея)Ван И (политик)ПхеньянЧхве Сон Хи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала