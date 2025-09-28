https://ria.ru/20250928/kitay-2044777714.html

Китай дискредитирует американские санкции против России

Китай стал активнее нарушать западные запреты на сотрудничество с Россией. Пекин хоть и не присоединялся к санкциям США и ЕС против нашей страны, но все эти годы был очень осторожен, чтобы не напороться на вторичные санкции. Однако этим летом его позиция явно изменилась.Китай впервые начал закупать подсанкционный СПГ у российского проекта "Арктик СПГ-2", хотя завод заработал еще полтора года назад. Более того, транспондер зафиксировал заход китайского судна в порт Севастополь. Иностранное судно появилось здесь впервые с 2014 года.Что это — полноценная смена стратегии Китая, который раньше осторожничал и молчал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США? Или Пекин решил протестировать границы санкций и понервировать Штаты, чтобы усилить свои переговорные позиции по торговой сделке?Российский завод "Арктик СПГ-2" был запущен в декабре 2023 года и сразу попал под санкции США. В один миг выпускаемый на этом заводе газ стал токсичным. Даже иностранные акционеры этого завода, которые инвестировали свои деньги в проект в обмен на возможность закупать СПГ, не рискнули вывозить этот газ. А иностранными акционерами "Арктик СПГ-2" являются не только французская TotalEnergies и японская Japan Arctic LNG, которые, понятно, не могли пойти против США, но и китайские компании CNPC и CNOOC, у которых на двоих 20% акций в проекте. Но Пекин тоже сохранил нейтралитет.В итоге продукцию с "Арктик СПГ-2" все это время пришлось отгружать в плавучие хранилища в Мурманской области и на Камчатке. Часть газа при таком долгом хранении теряется, так как периодически приходится стравливать газ. Но это было лучшим решением, чем просто закрыть только что открывшийся завод.Кроме того, перевозка СПГ в эти хранилища демонстрировала потенциальным покупателям, что завод работает, газ производится, приходите и покупайте. Причем, все понимают, что цена за подсанкционный СПГ будет предложена очень привлекательная: по примеру нашей нефти, которая продается с дисконтом. Однако вплоть до августа 2025 года завод работал впустую, его продукцию никто не покупал. За это время владелец запустил уже вторую очередь завода, а покупателя все нет и нет.Но в августе Китай впервые начал закупать российский СПГ с подсанкционного завода. Зафиксирована разгрузка уже пяти танкеров с нашим газом в китайском порту. И это точно не какое-то разовое решение отдельной компании. Такое возможно, только если зеленый свет дало китайское руководство.Наш подсанкционный СПГ стали возить уже попавшие под санкции танкеры, которые заходят в отдельный китайский терминал Тишань. Судя по всему, этот терминал специально был отдан Китаем для подобной торговли, с пониманием того, что терминал может легко попасть под вторичные санкции. Однако для бизнеса это будет не помеха. По экспертным оценкам, газ с подсанкционного завода "Арктик СПГ-2" Китай покупает со скидкой в 25-30%. Такие дешевые ресурсы — на вес золота.Как оказалось, Китай пошел еще дальше в нарушении американских санкций. В сентябре появилась информация, что китайское судно несколько раз заходило в Севастополь, хотя это запрещено санкциями с 2014 года.Эти новые действия Китая могут свидетельствовать о радикальной смене позиции Пекина. Раньше он осторожничал и старался не обострять отношения с США, а теперь бесстрашно лезет на рожон.Однако если в случае с СПГ выгода Пекина огромна и понятна и она легко может перевесить риски, то история с заходом китайского судна в крымский порт не такая однозначная и даже настораживает.Что выгрузило судно в Севастополе и повезло обратно — неясно. Но речь идет о контейнеровозе, поэтому это точно было не топливо. Значит, завозить могли любую продукцию — от бытовой электроники до строительных материалов.Настораживает то, что особо смысла в том, чтобы Китаю так рисковать, ввозя в Крым товары, и нарываться на вторичные санкции, нет. Потенциально постоянное использование порта в Севастополе помогло бы разгрузить Новороссийск. В теории из новых территорий России, которые соединены с Крымом железной дорогой, можно было бы вывозить уголь и зерно через Севастополь. Однако есть порты в Мариуполе и Бердянске, куда могут заходить иностранные суда. Острой необходимости иностранным судам заходить именно в крымские порты нет.Отсюда возникает подозрение, что Китай может устраивать показательные выступления для США, с которыми сейчас идут переговоры по торговой сделке. Пекин демонстрирует Вашингтону свой напор, силу и возможности. Если Китай начнет в открытую нарушать американские санкции, это сильно дискредитирует их в глазах мировой общественности. Постепенно могут появиться и другие, кто решит ослушаться Вашингтон. Собственно, Китай уже переговаривается с Индией за спиной США. При этом, Дели продолжает закупать российскую нефть, хотя Штаты были против и даже ввели наказание — повысили пошлины на индийские товары. Если сейчас еще Пекин начнет направо и налево игнорировать американские запреты в отношении России, то скоро станет грош им цена.Если КНР делает это только для того, чтобы продавить США по торговой сделке, то очень быстро все это сдуется и Пекин отыграет все назад. Торговая сделка со Штатами намного важнее, чем торговля с Севастополем, это просто несопоставимые истории. Китай и США — две крупнейшие мировые экономики, торгуют друг с другом на 240 миллиардов долларов, причем экспорт из Китая в США составляет более 177 миллиардов долларов. Для России лучшим вариантом была бы кардинальная смена позиции Пекина в сторону обострения конфликта с США, которая не предполагает отступления назад.

