Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 28.09.2025 (обновлено: 15:03 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/kishinev-2044929549.html
В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах
В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах - РИА Новости, 28.09.2025
В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах
Мужчине-инвалиду в Кишиневе отказали в мобильной кабинке для голосования на парламентских выборах в Молдавии, сообщает в воскресенье Telegram-канал "Кишинев в... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:02:00+03:00
2025-09-28T15:03:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
мария захарова
евгения гуцул
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044880499_0:13:3017:1710_1920x0_80_0_0_e14d375b34dbd39fe8bc634f080eb147.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчине-инвалиду в Кишиневе отказали в мобильной кабинке для голосования на парламентских выборах в Молдавии, сообщает в воскресенье Telegram-канал "Кишинев в теме". "Он не может, вы понимаете, инвалид-колясочник первой группы", - сказала его мать, обращаясь к членам ЦИК, видео опубликовано в Telegram-канале. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. В нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишинев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044921260.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044880499_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_5671daabd72490dd40dd49839f8a4d09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, мария захарова, евгения гуцул, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, Мария Захарова, Евгения Гуцул, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека
В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах

Инвалиду в Кишиневе отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчине-инвалиду в Кишиневе отказали в мобильной кабинке для голосования на парламентских выборах в Молдавии, сообщает в воскресенье Telegram-канал "Кишинев в теме".
"Он не может, вы понимаете, инвалид-колясочник первой группы", - сказала его мать, обращаясь к членам ЦИК, видео опубликовано в Telegram-канале.
Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
В нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишинев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей.
Гражданин Молдавии в Валенсии в Испании, которому отказали в праве проголосовать на парламентских выборах из-за футболки - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Гражданину Молдавии отказали в праве проголосовать из-за футболки
Вчера, 14:38
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуМария ЗахароваЕвгения ГуцулОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала