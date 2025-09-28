В Кишиневе инвалиду отказали в мобильной кабинке для голосования на выборах

https://ria.ru/20250928/kishinev-2044929549.html

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Мужчине-инвалиду в Кишиневе отказали в мобильной кабинке для голосования на парламентских выборах в Молдавии, сообщает в воскресенье Telegram-канал "Кишинев в теме". "Он не может, вы понимаете, инвалид-колясочник первой группы", - сказала его мать, обращаясь к членам ЦИК, видео опубликовано в Telegram-канале. Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будет выбран 101 депутат. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса. В нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишинев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей.

