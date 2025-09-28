Киселев назвал Кеосаяна примером парадоксального мышления

https://ria.ru/20250928/kiselev-2044916700.html

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. "Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора", - сказал он журналистам. По словам Киселева, Россия потеряла, в первую очередь, гражданина. "В своей гражданской позиции он был бескомпромиссен. Иногда Тиграна перехлестывало - как повара, который может взять и пересолить, но его трудно за это осуждать, потому что тогда говорят, что повар влюбился. Вот что с ним происходило", - сказал он журналистам. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

