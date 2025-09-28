https://ria.ru/20250928/kirkorov-2044918523.html

Киркоров назвал страшной бедой уход Кеосаяна

Киркоров назвал страшной бедой уход Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025

Киркоров назвал страшной бедой уход Кеосаяна

Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал большой и страшной бедой уход режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал большой и страшной бедой уход режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. "Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Горе, большое горе", - сказал он журналистам. Киркоров выразил соболезнования супруге Кеосаяна, главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и канала RT Маргарите Симоньян, а также матери режиссера. "Будем считать, что он (Тигран Кеосаян - ред.) теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали", - заключил артист. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

