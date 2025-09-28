https://ria.ru/20250928/kinolog-2044849891.html

Кинолог рассказал, кому не стоит брать собаку из приюта

2025-09-28T03:23:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Каждое живое существо, в том числе собаки из приюта, имеют право на дом и любящую семью, поэтому те, кто берёт питомца из приюта, совершают благородный поступок, но решившимся на такое нужно помнить о возможных трудностях, и уж тем более не стоит делать именно такой выбор из желания сэкономить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Хочется сразу оговориться, что мы ни в коем случае не отговариваем будущих собаководов от идеи взять питомца из приюта. Это благородное решение, и мы уверены, что каждое живое существо имеет право на любящую семью. Однако важно как следует оценить свои возможности. Прежде всего для того, чтобы питомец вновь не оказался в приюте. К сожалению, такие истории случаются", - сказал Голубев. По его словам, кинологи крайне не советуют брать животное из приюта тем, у кого опыт собаководства минимален или отсутствует. Собака – это большая ответственность, она требует терпения и системности в дрессировке. Чтобы быть уверенным в психике и здоровье питомца, Голубев порекомендовал первую собаку всё же брать от проверенного заводчика. Кроме того, стоит внимательно подойти к выбору породы, чтобы точно знать, кто вырастет из милого щенка. Он также предупредил, что современные приюты не готовы отдать собаку любому человеку. Большинство волонтёров проводят собеседования, выясняют опыт собаководства, жилищные условия, количество членов семьи, а некоторые даже не готовы отдавать животных в другие города. Это не просто прихоть, волонтёры часто сталкиваются с ситуациями, когда собаку приходится забирать обратно, объяснил кинолог. "Беря собаку из приюта, стоит понимать, что большая часть её ветеринарного паспорта останется для вас серой зоной. Если животное было бездомным или было с ненадлежащим уходом, сложно сказать, какие заболевания у неё уже есть и обнаружатся со временем. Увы, часто, когда люди берут собаку из приюта с целью сэкономить, это, напротив, оборачивается огромными тратами у ветеринарного врача. Не говоря уже о том, что страдания животного готовы вынести не все", - рассказал Голубев. Большинство собак из приютов не сталкивались с дрессировкой и бывают абсолютно не социализированы. Для того, чтобы скорректировать проблемное поведение, потребуется много усилий и времени, сообщил кинолог. Он напомнил, что воспитание собаки должно начинаться с самого раннего возраста, что в ситуации с собаками из приюта невозможно. Часто новые хозяева собак из приюта оказываются просто не готовы к тому, что их ждёт. Каждый случай индивидуален, но далеко не всегда питомец будет с первых же дней предан и благодарен новому владельцу. Кроме того, на фоне стресса и перевозбуждения собака может портить вещи в квартире, ходить в туалет в неположенном месте, проявлять агрессию. Зачастую из-за этого неподготовленные хозяева возвращают таких собак обратно в приют. Президент РКФ призвал желающих взять собаку из приюта сначала взвесить все "за" и "против". "Если вы поймёте, что не готовы – это не слабость, а, напротив, взвешенное решение ответственного человека. Но это не значит, что вы не можете помочь. Вы всегда можете пожертвовать приюту запас корма или игрушек, а также устроиться волонтёром. Обычно в приютах всегда не хватает рук: необходимо много и часто убирать вольеры, выгуливать подопечных. И ваша помощь будет как раз кстати", - добавил он.​

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)