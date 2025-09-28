https://ria.ru/20250928/khirurg-2044851210.html

Хирург Хайдаров отсудил у клиники компенсацию за выговор

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Пластический хирург Тимур Хайдаров отсудил у клиники "Ай Кью Пластик" (IQ Plastique) компенсацию морального вреда, который получил из-за выговора за несогласованный отпуск, следует из документов Савеловского суда Москвы, с которым ознакомилось РИА Новости. В исковом заявлении Хайдаров указал, что согласовал с исполнительным директором клиники отпуск без сохранения заработной платы с 3 по 13 марта включительно. При этом заявление было согласовано после проверки графика запланированных у врача операций, приемов и иных медицинских процедур. Как указал Хайдаров в заявлении, гендиректор клиники был в курсе его отпуска. Несмотря на это, 14 марта гендиректор направил уведомление/требование о предоставлении письменных объяснений о причинах отсутствия на рабочем месте. В ответ Хайдаров представил письменные объяснения, в которых указал на правомерность своего нахождения в отпуске на основании согласованного одним из руководителей клиники заявления. Приказом генерального директора ООО "Ай Кью Пластик" истец был привлечен к дисциплинарной ответственности, а именно получил выговор "в связи с неоднократными грубыми нарушениями трудовых обязанностей, выразившимися в прогуле", указывалось в тексте искового заявления. Хайдаров обратился в суд. Представители клиники отрицали наличие разрешения Хайдарову на незапланированный отпуск. "Признать незаконным и отменить приказ ООО "Ай Кью Пластик" о привлечении Хайдарова Тимура Тошниёзовича к дисциплинарной ответственности в виде выговора", - говорится в решении. Суд также постановил взыскать компенсацию морального вреда. В 2024 году клиника "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала. В прошлом феврале там прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, заведующий хирургическим отделением Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Замоскворецкий суд Москвы отправил обоих под домашний арест, где они находятся уже год. Расследование дела продолжается. Параллельно с этим Арбитражный суд Москвы прошлой весной по заявлению Росздравнадзора привлек ООО "Ай Кью Пластик" к административной ответственности за "осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", назначив наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток. Как заявлял юрист ведомства, в ходе проверки с сентября 2023 по февраль 2024 года были выявлены такие нарушения, как отсутствие сведений об образовании врачей, неработающий рентгенкабинет, неисправные гигрометры и другие. Однако уже в июле Арбитражный суд Москвы досрочно разрешил клинике возобновить работу. Осенью Тимур Хайдаров выиграл суд у главы ассоциации жертв пластической хирургии. Басманный суд Москвы признал порочащими сведения, размещенные на YouTube-канале постановил выплатить 5 миллионов рублей в пользу Хайдарова, а также опубликовать опровержение.

