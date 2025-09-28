https://ria.ru/20250928/kherson-2044854767.html

Карантинный остров Херсона взят под полный огневой контроль, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Карантинный остров, на котором расположен микрорайон Херсона "Корабел", взят под полный огневой контроль, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Карантинный остров полностью простреливается с наших позиций — это факт. Мы держим его под огневым контролем, но при этом враг продолжает использовать остров как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях, запускают дроны", — сказал Сальдо. Операторы БПЛА и артиллерия наносят удары по противнику, отметил он.Губернатор добавил, что полностью "очистить" остров в условиях постоянного противодействия и перемещений врага по ночам пока нереально, но ВС России держат ситуацию под контролем и наносят ВСУ системный урон.В начале сентября Сальдо сообщал, что украинские боевики отвели военную технику с Карантинного острова. В середине августа, по его словам, киевский режим эвакуировал оттуда жителей. ВСУ превратили остров, который расположен в низовьях Днепра, в военную базу.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. По итогам референдума в сентябре 2022 года стала российским регионом. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

