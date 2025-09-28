Рейтинг@Mail.ru
Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов
28.09.2025
15:44 28.09.2025
Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов рассказал, как президент России Владимир Путин жестом показал фрагмент заставки телепрограммы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте. "В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита (Симоньян - ред.). Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером, взмахнув руками. Первый замглавы АП рассказал, что после случившегося Симоньян и Кеосаян позвонили ему, чтобы уточнить, что произошло. Громов позвонил президенту и передал ему этот вопрос. "Он (Путин - ред.) засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", - рассказал Громов. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
россия, москва, тигран кеосаян, алексей громов, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал), общество
Россия, Москва, Тигран Кеосаян, Алексей Громов, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал), Общество
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов рассказал, как президент России Владимир Путин жестом показал фрагмент заставки телепрограммы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама".
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте.
"В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита (Симоньян - ред.). Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером, взмахнув руками.
Первый замглавы АП рассказал, что после случившегося Симоньян и Кеосаян позвонили ему, чтобы уточнить, что произошло. Громов позвонил президенту и передал ему этот вопрос.
"Он (Путин - ред.) засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", - рассказал Громов.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
