https://ria.ru/20250928/keosayan-2044937969.html

Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов

Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов - РИА Новости, 28.09.2025

Путин жестом изобразил заставку телепрограммы Кеосаяна, рассказал Громов

Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов рассказал, как президент России Владимир Путин жестом показал фрагмент заставки телепрограммы Тиграна РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T15:44:00+03:00

2025-09-28T15:44:00+03:00

2025-09-28T15:44:00+03:00

россия

москва

тигран кеосаян

алексей громов

маргарита симоньян

вгик

мираж

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044920842_0:35:2959:1699_1920x0_80_0_0_a1e9910c8a71b6278f85618f7d887066.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов рассказал, как президент России Владимир Путин жестом показал фрагмент заставки телепрограммы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - режиссера Тиграна Кеосаяна. Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте. "В Большом Кремлевском дворце была инаугурация, и там были Тигран и Маргарита (Симоньян - ред.). Президент из Большого Кремлевского дворца достаточно часто переходит по улице в свою резиденцию, в первый корпус Кремля. И, собственно, Рита и Тигран уже вышли. И Владимир Владимирович увидел, сделал вот такое движение рукой", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером, взмахнув руками. Первый замглавы АП рассказал, что после случившегося Симоньян и Кеосаян позвонили ему, чтобы уточнить, что произошло. Громов позвонил президенту и передал ему этот вопрос. "Он (Путин - ред.) засмеялся, говорит, конечно, вы все молодцы, у вас с воображением, конечно, очень здорово. Это я показал заставку программы Тиграна, как там пилой крутит", - рассказал Громов. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://ria.ru/20250928/zeynalova--2044936851.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, тигран кеосаян, алексей громов, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал), общество