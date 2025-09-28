Рейтинг@Mail.ru
15:35 28.09.2025
Громов рассказал об отношении Путина к Кеосаяну
Громов рассказал об отношении Путина к Кеосаяну
россия
москва
тигран кеосаян
алексей громов
владимир путин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо относился к режиссеру Тиграну Кеосаяну, заявил первый замглавы администрации президента Алексей Громов. "Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
россия, москва, тигран кеосаян, алексей громов, владимир путин, происшествия
Россия, Москва, Тигран Кеосаян, Алексей Громов, Владимир Путин, Происшествия
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо относился к режиссеру Тиграну Кеосаяну, заявил первый замглавы администрации президента Алексей Громов.
"Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером.
Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Лолита выразила соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
