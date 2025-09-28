https://ria.ru/20250928/keosayan-2044937104.html

Громов рассказал об отношении Путина к Кеосаяну

Громов рассказал об отношении Путина к Кеосаяну - РИА Новости, 28.09.2025

Громов рассказал об отношении Путина к Кеосаяну

Президент России Владимир Путин хорошо относился к режиссеру Тиграну Кеосаяну, заявил первый замглавы администрации президента Алексей Громов. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин хорошо относился к режиссеру Тиграну Кеосаяну, заявил первый замглавы администрации президента Алексей Громов. "Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился", - сказал Громов на церемонии прощания с режиссером. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

