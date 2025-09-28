Рейтинг@Mail.ru
Мацкявичюс назвал Кеосаяна очень светлым человеком
14:39 28.09.2025
Мацкявичюс назвал Кеосаяна очень светлым человеком
2025-09-28T14:39:00+03:00
москва
тигран кеосаян
маргарита симоньян
михаил шуфутинский
вгик
мираж
нтв (телеканал)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеведущий Эрнест Мацкявичюс, вспоминая режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, рассказал, что он был очень светлым, солнечным человеком, провоцировал людей на положительные эмоции. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. "Тигран был очень светлым, солнечным человеком, который вокруг себя создавал такую невероятную ауру, энергетическое поле, рядом с ним всегда хотелось смеяться. Он провоцировал это состояние в других людях. Огромная потеря. Не знаю, как это все пережить", - сказал он журналистам. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
москва
москва, тигран кеосаян, маргарита симоньян, михаил шуфутинский, вгик, мираж, нтв (телеканал)
Москва, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Михаил Шуфутинский, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал)
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеведущий Эрнест Мацкявичюс, вспоминая режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, рассказал, что он был очень светлым, солнечным человеком, провоцировал людей на положительные эмоции.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье.
Киселев назвал Кеосаяна примером парадоксального мышления
«
"Тигран был очень светлым, солнечным человеком, который вокруг себя создавал такую невероятную ауру, энергетическое поле, рядом с ним всегда хотелось смеяться. Он провоцировал это состояние в других людях. Огромная потеря. Не знаю, как это все пережить", - сказал он журналистам.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
Москва Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян Михаил Шуфутинский ВГИК Мираж НТВ (телеканал)
 
 
