Мацкявичюс назвал Кеосаяна очень светлым человеком
Телеведущий Эрнест Мацкявичюс: Тигран Кеосаян был светлым, солнечным человеком
Тигран Кеосаян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеведущий Эрнест Мацкявичюс, вспоминая режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, рассказал, что он был очень светлым, солнечным человеком, провоцировал людей на положительные эмоции.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье.
«
"Тигран был очень светлым, солнечным человеком, который вокруг себя создавал такую невероятную ауру, энергетическое поле, рядом с ним всегда хотелось смеяться. Он провоцировал это состояние в других людях. Огромная потеря. Не знаю, как это все пережить", - сказал он журналистам.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
26 сентября, 16:14