Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом - РИА Новости, 28.09.2025
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом
2025-09-28T15:19:00+03:00
2025-09-28T15:19:00+03:00
2025-09-28T15:24:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что никогда не мечтал ни о какой другой профессии, кроме режиссёрской. Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия 1" в воскресенье. "Я занимаюсь своим любимым делом. Никогда не предполагал и не мечтал о другой профессии, кроме как режиссура", - сказал Кеосаян в интервью Корчевникову. Также в ходе программы Кеосаян рассказал о своей семье и о том, что его отец, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян очень любил свою страну, и эта любовь к Родине передалась Тиграну от родителей. "Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной", - заявил Кеосаян. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
