Рейтинг@Mail.ru
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 28.09.2025 (обновлено: 15:24 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/keosajan-2044934207.html
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом - РИА Новости, 28.09.2025
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что никогда не мечтал ни о какой другой профессии, кроме... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:19:00+03:00
2025-09-28T15:24:00+03:00
рсфср
тигран кеосаян
борис корчевников
маргарита симоньян
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044601135_0:210:2894:1838_1920x0_80_0_0_a0ad0b8414fd7980036380b879d976e7.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что никогда не мечтал ни о какой другой профессии, кроме режиссёрской. Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия 1" в воскресенье. "Я занимаюсь своим любимым делом. Никогда не предполагал и не мечтал о другой профессии, кроме как режиссура", - сказал Кеосаян в интервью Корчевникову. Также в ходе программы Кеосаян рассказал о своей семье и о том, что его отец, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян очень любил свою страну, и эта любовь к Родине передалась Тиграну от родителей. "Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной", - заявил Кеосаян. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044601135_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_7e14b2d7b2a0c813dac186c833e1988f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, тигран кеосаян, борис корчевников, маргарита симоньян, общество
РСФСР, Тигран Кеосаян, Борис Корчевников, Маргарита Симоньян, Общество
Кеосаян признался в последнем интервью, что занимался любимым делом

Кеосаян рассказал в последнем интервью, что никогда не мечтал о другой профессии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что никогда не мечтал ни о какой другой профессии, кроме режиссёрской.
Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия 1" в воскресенье.
"Я занимаюсь своим любимым делом. Никогда не предполагал и не мечтал о другой профессии, кроме как режиссура", - сказал Кеосаян в интервью Корчевникову.
Также в ходе программы Кеосаян рассказал о своей семье и о том, что его отец, режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян очень любил свою страну, и эта любовь к Родине передалась Тиграну от родителей.
"Когда мои соотечественники гибнут на линии боевого соприкосновения, все мои рефлексии должны быть похоронены, я должен быть со своей страной", - заявил Кеосаян.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
26 сентября, 14:59
 
РСФСРТигран КеосаянБорис КорчевниковМаргарита СимоньянОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала