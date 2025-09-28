Рейтинг@Mail.ru
Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы
Культура
 
14:51 28.09.2025
Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы
Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы - РИА Новости, 28.09.2025
Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы
Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе... РИА Новости, 28.09.2025
культура
тигран кеосаян
маргарита симоньян
борис корчевников
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе благодаря своей супруге Маргарите Симоньян. Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Этот выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье. "Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился… но, я думаю, с точки зрения меня десятилетней давности, не говоря уже о пятнадцатилетней давности, я изменился. Но тут еще и благодаря Маргарите (Симоньян - ред.), конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих", - сказал Кеосаян а интервью Корчевникову. Также в ходе программы Кеосаян поделился историей отношений с Симоньян, отметив, что их свадьба в марте 2022 года была "актом против грусти". "Я больше хотел заключения брака, Рита - меньше. А потом началась СВО. И это (свадьба - ред.) в марте, тогда мы что-то переглянулись, я сказал - ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся. И она говорит - давай. Это был наш акт против грусти какой-то", - поделился Кеосаян. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
тигран кеосаян, маргарита симоньян, борис корчевников
Культура, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Борис Корчевников
Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы

Кеосаян рассказал, что кардинально изменился за последние годы благодаря супруге

Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе благодаря своей супруге Маргарите Симоньян.
Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Этот выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился… но, я думаю, с точки зрения меня десятилетней давности, не говоря уже о пятнадцатилетней давности, я изменился. Но тут еще и благодаря Маргарите (Симоньян - ред.), конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих", - сказал Кеосаян а интервью Корчевникову.
Также в ходе программы Кеосаян поделился историей отношений с Симоньян, отметив, что их свадьба в марте 2022 года была "актом против грусти".
"Я больше хотел заключения брака, Рита - меньше. А потом началась СВО. И это (свадьба - ред.) в марте, тогда мы что-то переглянулись, я сказал - ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся. И она говорит - давай. Это был наш акт против грусти какой-то", - поделился Кеосаян.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
КультураТигран КеосаянМаргарита СимоньянБорис Корчевников
 
 
