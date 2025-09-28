https://ria.ru/20250928/keosajan-2044926479.html

Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы

2025-09-28T14:51:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе благодаря своей супруге Маргарите Симоньян. Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Этот выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье. "Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился… но, я думаю, с точки зрения меня десятилетней давности, не говоря уже о пятнадцатилетней давности, я изменился. Но тут еще и благодаря Маргарите (Симоньян - ред.), конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих", - сказал Кеосаян а интервью Корчевникову. Также в ходе программы Кеосаян поделился историей отношений с Симоньян, отметив, что их свадьба в марте 2022 года была "актом против грусти". "Я больше хотел заключения брака, Рита - меньше. А потом началась СВО. И это (свадьба - ред.) в марте, тогда мы что-то переглянулись, я сказал - ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся. И она говорит - давай. Это был наш акт против грусти какой-то", - поделился Кеосаян. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.

