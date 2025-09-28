Рейтинг@Mail.ru
Келин отметил разочарование британцев в традиционных партиях - РИА Новости, 28.09.2025
07:34 28.09.2025
Келин отметил разочарование британцев в традиционных партиях
Изменения в политическом ландшафте Великобритании указывают на разочарование населения в традиционных партиях. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Изменения в политическом ландшафте Великобритании указывают на разочарование населения в традиционных партиях. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин. Ранее в сентябре в Лондоне прошла масштабная демонстрация протеста под названием "Соединим королевство", которую возглавил правый активист Томми Робинсон. По словам Робинсона, на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Население начинает полагать, что лейбористы мало чем отличаются от своих предшественников-консерваторов. Растет реальное разочарование всем политическим классом, особенно главными политическими партиями, которые сменяют друг друга, но не предлагают ничего нового. Упомянутая вами манифестация была внепартийной. Как я понимаю, там ни одна партия не была представлена. Это было чистым выражением недовольства политической обстановкой, руководством страны", - сказал Келин, комментируя недавно прошедшую в Лондоне демонстрацию правых, которую возглавил активист Томми Робинсон. Дипломат подчеркнул, что недовольство британцев правительством уже вылилось в череду отставок видных членов партии лейбористов, что также негативно сказалось на имидже премьер-министра Кира Стармера. "На этом фоне появляются новые движения и политические партии. Это и "Реформа Соединенного Королевства" (Reform UK) Найджела Фаража, и откалывающиеся от партии Кира Стармера, возвращающиеся к традиционным идеям лейборизма движения, которыми руководят Джереми Корбин и его соратники. К чему это приведет пока непонятно, но очевидно, что консерваторы и лейбористы теряют свои политические позиции. Появляются новые игроки, многое покажут предстоящие муниципальные выборы в мае", - отметил Келин. В пятницу компания YouGov опубликовала опрос, согласно которому в случае проведения выборов в Великобритании Reform UK могла бы занять 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего пять мест. Февральский опрос YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер партии Найджел Фараж опередил премьер-министра Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности.
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Изменения в политическом ландшафте Великобритании указывают на разочарование населения в традиционных партиях. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Ранее в сентябре в Лондоне прошла масштабная демонстрация протеста под названием "Соединим королевство", которую возглавил правый активист Томми Робинсон. По словам Робинсона, на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия".
"Население начинает полагать, что лейбористы мало чем отличаются от своих предшественников-консерваторов. Растет реальное разочарование всем политическим классом, особенно главными политическими партиями, которые сменяют друг друга, но не предлагают ничего нового. Упомянутая вами манифестация была внепартийной. Как я понимаю, там ни одна партия не была представлена. Это было чистым выражением недовольства политической обстановкой, руководством страны", - сказал Келин, комментируя недавно прошедшую в Лондоне демонстрацию правых, которую возглавил активист Томми Робинсон.
Дипломат подчеркнул, что недовольство британцев правительством уже вылилось в череду отставок видных членов партии лейбористов, что также негативно сказалось на имидже премьер-министра Кира Стармера.
"На этом фоне появляются новые движения и политические партии. Это и "Реформа Соединенного Королевства" (Reform UK) Найджела Фаража, и откалывающиеся от партии Кира Стармера, возвращающиеся к традиционным идеям лейборизма движения, которыми руководят Джереми Корбин и его соратники. К чему это приведет пока непонятно, но очевидно, что консерваторы и лейбористы теряют свои политические позиции. Появляются новые игроки, многое покажут предстоящие муниципальные выборы в мае", - отметил Келин.
В пятницу компания YouGov опубликовала опрос, согласно которому в случае проведения выборов в Великобритании Reform UK могла бы занять 311 мест в Палате общин и стать крупнейшей парламентской партией. Аналогичный опрос, проведенный в июне, показал, что тогда партия могла претендовать на 271 место. Для получения абсолютного большинства любой партии необходимо получить не менее 326 мест. При этом на данный момент у Reform UK всего пять мест.
Февральский опрос YouGov показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер партии Найджел Фараж опередил премьер-министра Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности.
