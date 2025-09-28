Рейтинг@Mail.ru
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/kelin-2044855746.html
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне - РИА Новости, 28.09.2025
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне
Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T06:32:00+03:00
2025-09-28T06:32:00+03:00
украина
лондон
сша
дональд трамп
андрей келин
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7d7e0836129fd79f9fe89eac6396a438.jpg
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на Украине и других вопросов, по поводу которых у Лондона и Вашингтона есть разногласия, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами. Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток", - сказал Келин. Также среди тем, насчет которых у Лондона и Вашингтона имеются разногласия - "зеленая" повестка и миграционная проблема, с которой США справляются успешнее, чем Британия, добавил он. Дипломат обратил внимание на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе совместной с Трампом пресс-конференции безуспешно пытался подтолкнуть американского президента к жестким высказываниям. "Также была интересная последняя ремарка, на которую мало обратили внимания. Трамп сказал, что в силу географии конфликт на Украине на Соединенные Штаты не влияет, и на Британию его воздействие довольно ограничено. А затем, правда, спецпосланник американского президента Кит Келлог попытался эту картину скорректировать", - добавил Келин. Трамп совершил свой второй государственный визит Великобританию ранее в сентябре. В ходе поездки Трамп был принят Карлом III в Виндзорском замке, а также провел встречу со Стармером. На пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит Третьей мировой войной и выразил уверенность, что конфликты в Газе и на Украине будут решены. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стояла задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250928/zakon-2044849700.html
https://ria.ru/20250919/ssha-2043107485.html
украина
лондон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f835af029c8f209bf84acb870fccae82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, лондон, сша, дональд трамп, андрей келин, кир стармер
Украина, Лондон, США, Дональд Трамп, Андрей Келин, Кир Стармер
Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне

Келин: целью пышного приема Трампа в Лондоне было повлиять на его мнение

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на Украине и других вопросов, по поводу которых у Лондона и Вашингтона есть разногласия, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами. Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток", - сказал Келин.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Келин раскритиковал британский закон об иновлиянии
03:20
Также среди тем, насчет которых у Лондона и Вашингтона имеются разногласия - "зеленая" повестка и миграционная проблема, с которой США справляются успешнее, чем Британия, добавил он.
Дипломат обратил внимание на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе совместной с Трампом пресс-конференции безуспешно пытался подтолкнуть американского президента к жестким высказываниям.
"Также была интересная последняя ремарка, на которую мало обратили внимания. Трамп сказал, что в силу географии конфликт на Украине на Соединенные Штаты не влияет, и на Британию его воздействие довольно ограничено. А затем, правда, спецпосланник американского президента Кит Келлог попытался эту картину скорректировать", - добавил Келин.
Трамп совершил свой второй государственный визит Великобританию ранее в сентябре. В ходе поездки Трамп был принят Карлом III в Виндзорском замке, а также провел встречу со Стармером. На пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит Третьей мировой войной и выразил уверенность, что конфликты в Газе и на Украине будут решены.
По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стояла задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Британия и США не преодолели разногласия в ходе визита Трампа, заявил Келин
19 сентября, 21:00
 
УкраинаЛондонСШАДональд ТрампАндрей КелинКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала