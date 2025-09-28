https://ria.ru/20250928/kelin-2044855746.html

Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне

Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне - РИА Новости, 28.09.2025

Келин назвал цель пышного приема Трампа в Лондоне

Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:32:00+03:00

2025-09-28T06:32:00+03:00

2025-09-28T06:32:00+03:00

украина

лондон

сша

дональд трамп

андрей келин

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822130_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7d7e0836129fd79f9fe89eac6396a438.jpg

ЛОНДОН, 28 сен - РИА Новости. Пышный прием в ходе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию был устроен с целью повлиять на его мнение по поводу конфликта на Украине и других вопросов, по поводу которых у Лондона и Вашингтона есть разногласия, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Мы видели весьма помпезный прием. Было сделано все для того, чтобы окружить Дональда Трампа и первую леди США вниманием и показать миру особенные отношения между Британией и Соединенными Штатами. Британцы пытались добиться расположения американского президента, перетянуть его на свою сторону, в том числе в тех вопросах, по которым у Лондона и Вашингтона есть расхождения. Это не только Украина, но и, наверное, даже в большей степени Ближний Восток", - сказал Келин. Также среди тем, насчет которых у Лондона и Вашингтона имеются разногласия - "зеленая" повестка и миграционная проблема, с которой США справляются успешнее, чем Британия, добавил он. Дипломат обратил внимание на то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе совместной с Трампом пресс-конференции безуспешно пытался подтолкнуть американского президента к жестким высказываниям. "Также была интересная последняя ремарка, на которую мало обратили внимания. Трамп сказал, что в силу географии конфликт на Украине на Соединенные Штаты не влияет, и на Британию его воздействие довольно ограничено. А затем, правда, спецпосланник американского президента Кит Келлог попытался эту картину скорректировать", - добавил Келин. Трамп совершил свой второй государственный визит Великобританию ранее в сентябре. В ходе поездки Трамп был принят Карлом III в Виндзорском замке, а также провел встречу со Стармером. На пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что украинский конфликт больше не грозит Третьей мировой войной и выразил уверенность, что конфликты в Газе и на Украине будут решены. По сообщениям британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стояла задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения Канады и встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250928/zakon-2044849700.html

https://ria.ru/20250919/ssha-2043107485.html

украина

лондон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, лондон, сша, дональд трамп, андрей келин, кир стармер