Иран не стремится к созданию ядерного оружия, заявил Пезешкиан
23:53 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/iran-2044996034.html
Иран не стремится к созданию ядерного оружия, заявил Пезешкиан
2025-09-28T23:53:00+03:00
2025-09-28T23:53:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974571145_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_bf5a1b473511adab8b1c7169eb8ea1b0.jpg
ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Иран не стремится к созданию ядерного оружия и всегда заявлял о своей готовности к диалогу, но не согласится на переговоры, которые вовлекут его в "новые проблемы", сообщил на фоне активации механизма возвращения международных санкций против ИРИ президент исламской республики Масуд Пезешкиан. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры для поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". "Позиция Исламской Республики Иран по данному вопросу прозрачна и ясна: мы никогда не стремились и не стремимся к созданию ядерного оружия. Эта приверженность зиждется не только на словах представителей власти, но и на наших фетвах (религиозных предписаниях - ред.)... Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы", - привел слова президента его официальный сайт. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции СБ будут восстановлены. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
© AP Photo / Pamela SmithПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. Иран не стремится к созданию ядерного оружия и всегда заявлял о своей готовности к диалогу, но не согласится на переговоры, которые вовлекут его в "новые проблемы", сообщил на фоне активации механизма возвращения международных санкций против ИРИ президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры для поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
"Позиция Исламской Республики Иран по данному вопросу прозрачна и ясна: мы никогда не стремились и не стремимся к созданию ядерного оружия. Эта приверженность зиждется не только на словах представителей власти, но и на наших фетвах (религиозных предписаниях - ред.)... Мы всегда заявляли о своей готовности вести рациональный, справедливый и основанный на ясных критериях диалог, однако никогда не согласимся на переговоры, которые вовлекут нас в новые проблемы", - привел слова президента его официальный сайт.
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении ИРИ, из-за чего рестрикции СБ будут восстановлены.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СБ ООН отклонил проект о продлении резолюции по Ирану
26 сентября, 22:41
 
