Иран ответил на угрозу "евротройки" восстановить антииранские санкции

Иран ответил на угрозу "евротройки" восстановить антииранские санкции

ТЕГЕРАН, 28 сен - РИА Новости. США и страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) ошибаются, полагая, что восстановление отмененных санкций ООН подарит им инструмент давления на Тегеран, исламская республика решительно ответит на попытки нанести ущерб стране, заявили в МИД Ирана на фоне восстановления антииранских международных санкций. "Вместо создания атмосферы, необходимой для дипломатии и взаимодействия, "евротройка" и США выбрали путь противостояния и создания кризиса и неверно полагают, что, враждебно прибегая к восстановлению отмененных резолюций ООН, получат новый инструмент давления (на Иран - ред.). Исламская Республика Иран решительно защитит свои права и национальные интересы и решительно и надлежащим образом ответит на любой акт, призванный нарушить права и национальные интересы иранского народа", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

