ВСУ установили антидроновые сети в Херсоне

2025-09-28T10:32:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости. Украинские войска установили в Херсоне антидроновые сети, появились отдельные укрепления, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "На улицах и на дорогах на въездах в Херсон появились антидроновые сети, появились отдельные укрепления, хоть и немного — это видно", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

