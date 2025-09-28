ФСИН ответила на сообщения о туберкулезе у героя мема "Шоколад не виноват"

https://ria.ru/20250928/gusejnov-2044951281.html

ПЕРМЬ, 28 сен - РИА Новости. Данные о том, что герой интернет-мема "Шоколад не виноват" Александр Гусейнов заболел туберкулезом в тюрьме, не соответствует действительности, еще до вынесения судом приговора в 2017 году у него выявлены социально-значимые заболевания, сейчас состояние осужденного удовлетворительное, сообщили РИА Новости в ГУФСИН по Пермскому краю. Герой интернет-мема "Шоколад не виноват" Александр Гусейнов отбывает наказание в одном из учреждений ФСИН Пермского края. "Информация, распространяемая в ряде СМИ о том, что осужденный Г. заболел туберкулезом, отбывая наказание в одном из исправительных учреждений Пермского края, не соответствует действительности. Социально-значимые заболевания у данного осужденного были диагностированы еще в 2017 году до вынесения судом приговора и прибытия в исправительное учреждение для отбывания наказания", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства добавила, что с уже имеющимися заболеваниями в июне 2023 года фигурант прибыл в одно из учреждений краевого ГУФСИН для отбывания наказания. При этом на учет в одной из пермских больниц он был поставлен еще в 2017 году. "Медицинская помощь данному осужденному оказывается в полном объеме в рамках действующего законодательства. На данный момент он находится под постоянным наблюдением медицинских работников ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России по имеющимся у него заболеваниям. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - уточняет ФСИН. При необходимости Гусейнова для лечения могут поместить в стационар, но пока по медицинским показаниям этого не требуется. Никакие подробности о здоровье осужденного в ведомстве не сообщают, ссылаясь на врачебную тайну. Гусейнов в 2000-х получил с двумя товарищами срок за нападение на таксиста. Мужчина был убит. В суде один из подельников, Артем Катаев, сказал фразу, попавшую на видео: "Шоколад (вероятно, прозвище Гусейнова - ред.) не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло". Ролик стал вирусным в российском сегменте интернета. Как указывает ряд СМИ, позднее фигурант повторно оказался в тюрьме в 2017 и 2023 годах за разбой и кражи из магазинов.

