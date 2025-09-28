https://ria.ru/20250928/grusha-2044849468.html
Врач рассказал о пользе груш
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Груши содержат в своем составе клетчатку, фолиевую кислоту и магний, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко."Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком", — сказал Еременко. Однако, как отметил врач, при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете или ожирении рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально: чаще всего, это не более двух плодов в день. "Важно сочетать фрукты с другими продуктами — они не заменяют овощи, белковые блюда и цельные злаки", — добавил Еременко.
