Врач рассказал о пользе груш
03:07 28.09.2025 (обновлено: 05:59 28.09.2025)
Врач рассказал о пользе груш
Груши содержат в своем составе клетчатку, фолиевую кислоту и магний, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Груши содержат в своем составе клетчатку, фолиевую кислоту и магний, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко."Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком", — сказал Еременко. Однако, как отметил врач, при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете или ожирении рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально: чаще всего, это не более двух плодов в день. "Важно сочетать фрукты с другими продуктами — они не заменяют овощи, белковые блюда и цельные злаки", — добавил Еременко.
2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Груши содержат в своем составе клетчатку, фолиевую кислоту и магний, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко.
"Груши содержат клетчатку, фолиевую кислоту, магний и небольшое количество железа. В отличие от яблок, они менее кислые и лучше переносятся детьми с чувствительным желудком", — сказал Еременко.
Однако, как отметил врач, при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете или ожирении рекомендуемое количество груш в рационе подбирается индивидуально: чаще всего, это не более двух плодов в день.
"Важно сочетать фрукты с другими продуктами — они не заменяют овощи, белковые блюда и цельные злаки", — добавил Еременко.
